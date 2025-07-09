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Авито Работа: количество откликов на вакансии с ДМС увеличилось на 31%

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В России растет соискательский интерес к вакансиям с упоминанием добровольного медицинского страхования (ДМС) — в первом полугодии 2025 года количество откликов увеличилось на 31%. Среди рабочих профессий наибольший интерес соискателей зафиксирован на вакансии аппаратчиков (+138%), прессовщиков (+130%) и монтажников (+122%).

Об этом было заявлено на ключевой сессии "Цифровизация и здоровье: технологии управления благополучием сотрудников", прошедшей в рамках международной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

Мероприятие объединило представителей бизнеса, власти и экспертов в области медицины и HR для обсуждения влияния новых национальных проектов на корпоративные программы здоровья. Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы, представил аналитику рынка труда, показавшую, как компании адаптируются к текущим вызовам.

В условиях рекордного дефицита кадров, особенно в рабочих профессиях, работодатели сталкиваются с существенными затратами на подбор персонала. В связи с этим бизнес вынужден пересматривать HR-стратегии и искать новые способы удержания ценных кадров.

Одним из наиболее эффективных инструментов стало добровольное медицинское страхование. Согласно опросу Авито Работы, россияне при выборе текущего места работы назвали наличие соцпакета (ДМС, бонусы, пенсионные программы и т. д.) одним из важных факторов (20%). Анализ данных показывает, что в целом по России чаще всего ДМС упоминается в сфере складских комплексов (19,17%), предприятий транспортного машиностроения (17,05%), а также в сфере розничной и оптовой торговли (15,69%).

При этом наблюдается резкий рост вакансий с упоминанием ДМС в Центральной России. Лидером стала Тульская область с ростом числа вакансий с упоминанием ДМС на 127%. Схожие темпы демонстрируют соседние регионы: Тверская (+111%), Костромская (+100%) и Калужская (+94%) области.

В Свердловской области интерес соискателей к вакансиям с ДМС вырос на 32%. В регионе наибольший интерес соискателей зафиксирован на предложения с ДМС среди аппаратчиков (+98%), сварщиков (+78%) и слесарей (+60%). При этом местные работодатели чаще всего предлагают медицинское страхование операторам производственных линий и машинистам спецтехники (по +71%), а также электромонтажникам (+40%).

"Сегодня мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: с одной стороны — беспрецедентный дефицит кадров, с другой — колоссальный нереализованный потенциал в области управления здоровьем персонала. Данные показывают, что инвестиции в wellness-программы дают двойной эффект: сокращают прямые затраты на подбор и адаптацию сотрудников, одновременно повышая мотивацию сотрудников и, как следствие, производительность труда. Так, например, согласно данным платформы, в 2024 году тренд на заботу о здоровье отразился в росте вакансий с компенсацией массажа (+12% год к году). В современных условиях забота о здоровье персонала перестает быть социальным благом и становится конкурентным преимуществом", — отметил Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

"Здоровье сотрудников — это не просто социальная ответственность бизнеса, а стратегический ресурс предприятия. При этом ключевфой в этом вопросе остается синергия бизнеса, государства и медицины, поскольку она дает двойной эффект: рост производительности труда и прямой вклад в здоровье нации. Однако принципиально важна комплексность подхода. Мы выделяем три взаимосвязанных уровня: индивидуальное здоровье (медицинское сопровождение), корпоративное здоровье (программы работодателей) и общественное здоровье (городская среда). Эти элементы работают в системе — невозможно добиться устойчивого результата, развивая что-то одно. Особое внимание стоит уделить именно корпоративному здоровью, ведь большую часть жизни люди проводят на работе. Современные технологии позволяют внедрять эффективные решения: от мобильной диспансеризации до цифрового мониторинга показателей здоровья", — прокомментировала Татьяна Савинова, заместитель губернатора Свердловской области — министр здравоохранения региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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