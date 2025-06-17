Миллениалы стали драйвером роста самозанятости в России

ВТБ представил новое исследование, посвященное поколенческому составу самозанятых в России, приуроченное к предстоящему Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2025). По данным исследования, наибольшую долю среди самозанятых составляют миллениалы (поколение Y), рожденные в период с 1981 по 1996 годы. Их доля достигает впечатляющих 48%. На втором месте находятся представители поколения X (1965-1980 гг.), которые составляют 29% от общего числа самозанятых. Поколение Z (1997-2012 гг.), хотя и является самым молодым, уже занимает 16% в этой категории, что свидетельствует о растущем интересе молодежи к самозанятости.

Интересно отметить, что мужчин среди самозанятых больше, чем женщин: их доля составляет 60%. Особенно высока эта цифра среди зумеров, где мужчины составляют 64%. Это может быть связано с тем, что молодые мужчины чаще выбирают гибкие формы занятости, которые позволяют им совмещать работу с учебой или другими проектами.

ВТБ прогнозирует, что к 2026 году число самозанятых в России вырастет до 20 миллионов человек. Такой рост объясняется как изменениями в экономической среде, так и увеличением интереса к самозанятости как альтернативе традиционным формам занятости. В первом квартале 2025 года объем выплат через сервис "Расчеты с самозанятыми" увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,3 миллиарда рублей.