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Занятость Экономическая политика

Миллениалы стали драйвером роста самозанятости в России

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ представил новое исследование, посвященное поколенческому составу самозанятых в России, приуроченное к предстоящему Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2025). По данным исследования, наибольшую долю среди самозанятых составляют миллениалы (поколение Y), рожденные в период с 1981 по 1996 годы. Их доля достигает впечатляющих 48%. На втором месте находятся представители поколения X (1965-1980 гг.), которые составляют 29% от общего числа самозанятых. Поколение Z (1997-2012 гг.), хотя и является самым молодым, уже занимает 16% в этой категории, что свидетельствует о растущем интересе молодежи к самозанятости.

Интересно отметить, что мужчин среди самозанятых больше, чем женщин: их доля составляет 60%. Особенно высока эта цифра среди зумеров, где мужчины составляют 64%. Это может быть связано с тем, что молодые мужчины чаще выбирают гибкие формы занятости, которые позволяют им совмещать работу с учебой или другими проектами.

ВТБ прогнозирует, что к 2026 году число самозанятых в России вырастет до 20 миллионов человек. Такой рост объясняется как изменениями в экономической среде, так и увеличением интереса к самозанятости как альтернативе традиционным формам занятости. В первом квартале 2025 года объем выплат через сервис "Расчеты с самозанятыми" увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,3 миллиарда рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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