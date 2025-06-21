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Занятость Экономическая политика

Авито: рост внутреннего туризма в России стимулирует спрос на кадры

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Зарплаты в туристической отрасли России выросли на 47% за год, об этом было заявлено на сессии "Кадры для туризма и индустрии гостеприимства: инвестиции в человеческий капитал, образование, международная кооперация", прошедшей в рамках ПМЭФ 20 июня.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

На сессии выступил Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито. Участники обсудили динамику кадрового рынка в условиях роста внутреннего туризма, новые HR-тренды и стратегии привлечения персонала.

По данным Авито Работы, весной 2025 года интерес соискателей к отрасли туризма и гостеприимства значительно вырос: количество запросов контактов работодателей увеличилось на 145% год к году. При этом работодатели также наращивают активность в сфере. Весной текущего года в индустрии туризма особенно востребованными оказались су-шефы (+70%), помощники официантов (+67%) и работники кухни (+59%).

Внутренний туризм в России демонстрирует устойчивый рост, чему способствуют инвестиции в гостиничный бизнес, государственная поддержка отрасли и растущий интерес путешественников к новым направлениям. Так, в регионах наибольший рост вакансий весной зафиксирован в Краснодарском крае (+111%), Казани (+107%) и Санкт-Петербурге (+93%).

При этом одновременно растут и средние предлагаемые зарплаты в секторе (+47%), которые достигли 83 412 руб/мес. Наиболее высокооплачиваемые специалисты задействованы, как правило, в ресторанах при гостиницах.

Конкуренция за кадры в сфере туризма уже меняет подходы работодателей. Помимо повышения зарплат, компании в сфере туризма делают ставку на HR-маркетинг, активно используя дополнительные преимущества в описании вакансий, о чем говорят данные 1 квартала 2025 года: подарки детям (+215%), оплату мобильной связи (+211%) и бензина (+210%).

Еще один тренд — инвестиции в стажировки: их число в сфере туризма и гостеприимства в апреле выросло на 163%, особенно для шеф-поваров (+116%) и официантов (+6%). Соискатели также проявляют интерес к этому формату — количество откликов на стажировки увеличилось на 138%.

Для преодоления кадрового дефицита бизнес расширяет воронку найма, активнее привлекая молодежь и возрастных специалистов. Среди студентов весной этого года оказались востребованы хостес (+40%) и турагенты (+27%), а среди старшего поколения — турагенты (+53%) и горничные (+8%).

"Развитие внутреннего туризма стимулирует активность работодателей этого сегмента: востребованность специалистов, связанных с гостиничным и ресторанным бизнесом, кратно растет. В то же время кадровый дефицит усложняет поиск квалифицированных работников. В этой ситуации компании всё чаще фокусируются на молодёжи, сотрудниках предпенсионного и пенсионного возраста. Работодатели понимают, что в текущих условиях необходимо уметь "взращивать" специалистов внутри компании — предлагать качественные стажировки и обучения, программы адаптации на рабочем месте. Сегодня долгосрочный успех в сфере гостеприимства зависит от системной работы с кадрами. Компании, пересмотревшие свои HR-стратегии, создадут фундамент для опережения конкурентов", — отметил Артём Кумпель, старший управляющий директор Авито.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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