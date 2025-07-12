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Занятость Экономическая политика

Авито Работа собрала хорошие истории о людях, нашедших свое место

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сервис по поиску работы и сотрудников Авито Работа запустил проект "Когда ты нашел своё место, это заметно". В нём бренд собрал вдохновляющие истории людей, нашедших своё призвание — от учителей, пожарных и врачей до машинистов поездов и продавцов-консультантов. Проект призван подчеркнуть социальную значимость различных профессий и продемонстрировать простую истину: когда твоё дело приносит тебе настоящее удовлетворение, это напрямую влияет на качество всей жизни.

Первый этап проекта прошёл в соцсетях. Блогеры, ведущие страницы о своей работе, поделились роликами под официальный трек проекта — "К окраинам" певицы Рушаны. В видео лидеры мнений показали, как выглядит их повседневная жизнь после того, как они успешно нашли "своё место" — автомехаником, тренером по плаванию, моряком, офисным сотрудником на удалёнке и представителями других профессий.

Помимо роликов, блогеры-участники кампании поделились полными историями о том, как им удалось найти своё призвание. Все материалы авторы проекта собрали на специальной странице — Доске почёта Авито Работы. Среди историй — рассказы о том, как:

  • Максим Исаев решил продолжить дело своего отца — пожарного с 13-летним стажем;
  • инженер-механик Александр Жук устроился работать на контейнеровозы, благодаря чему пересек все океаны кроме Ледовитого, и побывал в 50 странах;
  • тренер по плаванию Иван Матюшов составил авторскую методику обучения и открыл собственные школы, в которых делится с детьми и взрослыми любовью к воде;
  • продавец-консультант по совету мамы нашел работу во "ВкусВилле" и помогает людям питаться более здорово и вкусно;
  • Юлия Сычева прошла путь от школы блинопечения до должности управляющей ресторанами "Теремок";
  • менеджер по сбору заказов в "Азбуке Вкуса" искала подработку на лето — но осталась работать в компании, чтобы дарить людям заботу с каждой доставкой;
  • машинист электровоза Алексей Мальшаков по стопам брата пришел в РЖД, и спустя годы занял второе место среди лучших машинистов России.

Читатели, вдохновившиеся той или иной историей с сайта, могут нажать на кнопку "Похожие вакансии на Авито" и перейти на страницу с предложениями аналогичных позиций от работодателей платформы. Кроме инфлюенсеров, к проекту присоединились крупные бренды-партнёры — ВкусВилл, Азбука Вкуса, Теремок, РЖД и другие, — которые также поделились историями своих сотрудников.

Приём новых материалов на Доску почёта продолжается. На странице проекта организаторы предлагают всем желающим отправить истории о том, как они исполнили мечту, обрели себя, помогли другому или нашли любовь благодаря работе. Лучшие материалы будут опубликованы на сайте, а их авторы получат возможность выиграть ценные призы: смартфон Samsung Galaxy S25, умные часы Samsung Galaxy Watch 6 или беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Сбор заявок продлится до 27 июля включительно. Полные правила конкурса можно изучить на странице проекта.

А для пользователей, которые ещё не обрели своё призвание, на лендинге размещена кнопка "Найти своё место". При переходе по ней участники попадают на сервис Авито Работа с актуальными вакансиями для специалистов различных профессий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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