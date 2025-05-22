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Авито Работа и Яндекс Практикум запустили новый поток бесплатного курса по массовому подбору персонала

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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19 мая 2025 года стартовал бесплатный онлайн-курс "Массовый подбор: современные практики и инструменты" от Авито Работы и Яндекс Практикума. Программа ориентирована на опытных HR-специалистов, рекрутеров, руководителей подбора, HRBP и HRD, которые работают с задачами масштабного найма.

Курс особенно актуален сегодня — в условиях высокой конкуренции за соискателей. По данным Росстата, в феврале 2025 г. уровень безработицы в России составил 2,4%. При дефиците кадров и высокой загрузке HR-команды работодателям нужны новые решения для быстрого и системного найма.

Осенью прошлого года курс уже прошли более 1000 участников. В этом году организаторы делают акцент на командное обучение — учиться можно всем HR-отделом, чтобы внедрить единые стандарты подбора и сократить время на адаптацию новых сотрудников.

"Массовый подбор требует особого подхода — это не просто масштабирование обычного рекрутинга. Наш курс помогает HR-специалистам освоить системное мышление: от анализа региональных особенностей рынка труда до выстраивания эффективной воронки подбора. Особое внимание мы уделяем практическим инструментам, которые позволяют сократить время закрытия вакансий и повысить качество найма", — комментирует Анна Осьмак, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Авито Работы.

Программа курса состоит из четырех недель теоретических модулей и дополнительных двух недель на самостоятельное прохождение. Первая неделя посвящена специфике подбора на массовые позиции: рассматриваются воронка подбора, анализ рынка труда, KPI команды, а также особенности подбора в разных регионах и отраслях.

На второй неделе участники переходят к стратегическим задачам: планированию, взаимодействию со стейкхолдерами, проектному подходу в найме и аргументации плана подбора. Разбираются методы согласования условий вакансий и повышения роли HR-блока внутри компании.

Третий модуль сфокусирован на инструментах подбора и HR-маркетинге. Участники научатся определять целевую аудиторию, формировать привлекательные вакансии, работать с отзывами и каналами привлечения, выстраивать бренд работодателя.

Финальная неделя курса направлена на цифровые инструменты и аналитику. Участники научатся работать с ключевыми метриками, анализировать воронку откликов и выстраивать на ее основе стратегию подбора. В этой части также разбираются возможности ATS и CRM-систем, а отдельное внимание уделено оценке эффективности работы команды рекрутмента и выбору подходящих решений для автоматизации процессов найма.

Обучение проходит онлайн. Участники получают доступ к интерактивным материалам, заданиям с автоматической проверкой и еженедельным вебинарам с приглашенными экспертами. Среди спикеров курса — HR-руководители из Авито, Яндекс Доставки, Ашан, FM Logistic и других компаний. Также в каждом блоке программы даются полезные материалы для работы с платформами HRMOST и Авито Работа. Участники, освоившие более 80% программы и успешно сдавшие тестирование, получат сертификат.

Регистрация на курс открыта до 2 июня, однако откладывать не стоит: программа строится по неделям, и каждый новый теоретический блок открывается по пятницам. Материалы будут доступны до 30 июня.

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Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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