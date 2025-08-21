В Самаре под колеса Lada Kalina попал пешеход, который проигнорировал сигнал светофора

В среду, 20 августа, в 23:15 на ул. Победы в Самаре 48-летний водитель за рулем Lada Kalina сбил 47-летнего пешехода, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По данным правоохранителей, водитель двигался по ул. Победы со стороны ул. 22 Партсъезда в направлении ул. Гагарина.
В пути следования, на регулируемом перекрестке ул. Победы и 1-го Безымянного переулка, напротив д. ома № 12 по Победы, он наехал на мужчину, который переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
С места ДТП госпитализирован пешеход.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!