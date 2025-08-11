16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
T2 получила наивысший рейтинг среди операторов на платформе Dream Job Исследование Росгосстраха и hh.ru: ДМС — самая востребованная опция соцпакета Авито Работа запускает функцию создания резюме в один клик В Набережных Челнах запущен сервис временной занятости "Авито Подработка" Россияне рассказали, как относятся к коллегам-студентам

Занятость Экономическая политика

T2 получила наивысший рейтинг среди операторов на платформе Dream Job

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Т2, российский оператор мобильной связи, занял лидирующую позицию в "большой четверке" на Dream Job — крупнейшем сервисе отзывов о работодателях в России. Компания получила высокую интегральную оценку 4,4 из 5, а также ряд наград, подчеркивающих ее достижения в создании благоприятных условий для карьерного роста, укреплении корпоративной культуры и заботе о благополучии сотрудников.

Фото: предоставлено T2

Т2 продолжает подтверждать эффективность своих HR-практик в отрасли. Результаты на платформе Dream Job демонстрируют уверенные позиции компании по ключевым категориям, включая условия труда (4,6), коллектив (4,7), руководство (4,4), условия для отдыха (4,4) и возможности карьерного роста (4,3).

88% сотрудников рекомендуют Т2 как работодателя, что свидетельствует о достойных условиях труда и комфортной рабочей атмосфере. Эти аспекты находят подтверждение и в наградах платформы Dream Job, основанных на отзывах сотрудников. Компания получила признание в трех ключевых номинациях: "Забота о сотрудниках", "Карьерный рост" и "Корпоративная культура".

Наталия Рунова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Т2:

"Для нас важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал стабильность, поддержку и возможности для своего профессионального роста. Высокая позиция на Dream Job — это индикатор того, что наши подходы к работе с людьми действительно находят отклик. Мы благодарны сотрудникам за обратную связь и продолжим создавать условия, в которых хочется работать и развиваться".

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Фото на сайте

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31