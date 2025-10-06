16+
Занятость Экономическая политика

В Самаре назвали лучшего специалиста, освоившего новую профессию

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
3-4 октября в Самаре прошел федеральный этап Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Второй старт". За право получить звание лучшего специалиста, освоившего новую профессию, боролись участники из 17 регионов России.

Фото: предоставлено министерством труда, занятости и ми­грационной политики Самарской области

Конкурс прошел в рамках федерального проекта "Человек труда" национального проекта "Кадры", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. Организаторы проекта — министерство труда и социальной защиты РФ, правительство Самарской области.

"Второй старт" — это номинация, которая предназначена для специалистов, прошедших переобучение и трудоустроившихся по рабочей специальности. К конкурсу допускались те участники, кто проработал в профессии один год.

Задания всероссийского финала включали три этапа: презентацию "5 плюсов и возможностей моей новой работы", выполнение тестовых заданий и "уроки профессий" для школьников, в ходе которых участники поделились и подробно рассказали о своем опыте и нюансах в работе. Участие в конкурсе потребовало от специалистов не только профессиональных навыков, но и творческого подхода к решению поставленных задач. В нескольких этапах претендентам нужно было сделать видео о себе и своей профессии.

Одна из финалистов конкурса Анастасия Серегина — машинист крана 4 разряда отмечает, что очень сложно передать то, как ты видишь свою работу другим людям. В подготовке ей помогали коллеги с производства. Раньше девушка работала дежурным контролером продукции, отвечала за качество и правильную технологию процессов. Проводила необходимые анализы, но, когда столкнулась с рутиной, захотелось попробовать что-то новое: "Одни и те же колбочки, анализы, как день сурка. После декрета решила поменять профессию, теперь скучать не приходится".

Самару на конкурсе представил Алексей Шикида, пожарный ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ И ЧС". По словам Алексея: пройти переквалификацию ему предложили в центре занятости, специалист признался, что прошлая монотонная работа ему наскучила, и он решил сделать шаг в новую жизнь: "Работал электромонтажником, ремонтировал бытовую технику. Перегорел и понял, что нужно что-то менять в жизни, после предложения переучиться на профессию моей мечты был очень рад, такой шанс дает сама судьба. Пройдя обучение, меня сразу взяли в пожарную часть, где я работаю и сейчас".

О ходе и значении конкурса рассказали ведущие эксперты: Ирина Егорова — менеджер по связям с общественностью HH.RU Поволжья, Ирина Никишина — директор Центра развития практикоориентированного образования ВНИИ Труда Минтруда России, Юлия Бренер — врио заместителя министра-руководителя департамента развития трудовых ресурсов министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Роман Губанов — директор по развитию "Авито Работа". На пресс-конференции эксперты рассказали о высокой кадровой потребности, отметили особое значение программы переподготовки, а также поделились с участниками и гостями востребованными профессиями на 2025 год, среди первых — слесари и сварщики, электромонтеры и машинисты, наладчики и токари. Все эти профессии были представлены на мастер-классах, которые прошли в Самаре в рамках конкурса профмастерства. Все желающие могли ближе познакомиться с 35 востребованными рабочими специальностями.

По итогам конкурса победителем стал Александр Тин-Шан из Республики Саха (Якутия), горнорабочий очистного забоя. Второе место занял Алексей Шикида из Самарской области, пожарный, третье — Станислав Нижегородцев из Республики Татарстан, машинист электропоезда метрополитена.

Победителей всероссийского финала также ожидают и приятные призы — 1 млн рублей за первое место, 500 тыс. рублей за второе и 300 тыс. — за третье.

Фото на сайте

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

