Сотрудники рассказали, что для них важнее всего при выборе работодателя

Возможности для карьерного роста, поддержка коллег и соцпакет с приятными бонусами от компании — именно эти критерии назвали самыми важными пользователи сервиса Dream Job при оценке мобильного оператора Т2. Минувшим летом компания заняла первое место среди "большой четверки", став таким образом лучшим работодателем среди операторов в России. Сервис присвоил компании ряд наград и оценил условия труда сотрудников оператора на 4,4 балла из 5 возможных.

На крупнейшем в стране сервисе отзывов сотрудников пользователи оценивают не только компанию в целом, но и ключевые составляющие успешной работы. Так, условия труда в Т2 сотрудники оценили на 4,6 балла, а коллектив — на 4,7 балла.

Независимая оценка сервиса соответствует результатам внутренних опросов. Уровень вовлеченности в компании достигает 95,7% — это на 2,8 процентных пункта выше, чем лучшие значения среди телеком-компаний в России. Уровень приверженности сотрудников достиг отметки в 92% — это тот процент сотрудников, которые искренне погружены в жизнь компании и разделяют ценности команды.

В Т2 сотрудникам доступны конструктор льгот и образовательные курсы в разных направлениях. Работники получают доступ к библиотеке Т2, они также могут найти единомышленников, например, в "Беговом клубе" или проявить себя в корпоративном эко-проекте.

На сервисе Dream Job Т2 удостоена ряда особых наград, которые присуждаются лучшим компаниям по мнению сотрудников. Так, отметка "Забота о сотрудниках" есть лишь у 1,2% компаний на платформе, а отметка "Карьерный рост" — у 2,1% компаний.

"Основой успеха Т2 всегда была команда профессионалов, которые не боятся бросать вызов рынку и самим себе. Мы же в свою очередь делаем все, чтобы сотрудники чувствовали стабильность, поддержку и могли сконцентрироваться на достижении профессиональных задач. Сегодня уровень вовлеченности сотрудников в Т2 достигает 95,7%, и это как нельзя лучше демонстрирует, что компания оправданно занимает лидирующее место среди "большой четверки" в рейтинге Dream Job", — отметил директор макрорегиона "Волга" Т2 Алексей Сидоров.