Занятость Экономическая политика

Осень активизировала рынок труда в Самарской области

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Жители Самарской области стали чаще искать работу. С начала осени посещаемость сайтов c предложениями по трудоустройству выросла на 30% по сравнению с летними месяцами. В сентябре самарцы разместили и обновили 163,2 тысячи резюме, что на 7% превышает показатели августа и на 30% — сентябрьские данные 2024 года. Такие результаты показало совместное исследование МегаФона и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

"Для соискателей идеальная ситуация — когда вакансий довольно много, а кандидатов мало. Такое происходит в феврале и августе: эти месяцы "разогревают" рынок перед активными осенью и весной. В разгар весны или осени ситуация накаляется. Вакансий становится больше, но больше и соискателей-конкурентов. Если работнику важен выбор и количество возможностей, то планировать поиск работы стоит с марта по апрель или с августа по октябрь", — отмечает директор hh.ru в Поволжье Альбина Султанова.

Этой осенью на рынке труда Самарской области наиболее активны соискатели без опыта работы, на которых приходится 28% от всех резюме. Каждое пятое (20%) подано специалистами с опытом более 15 лет. Остальные доли распределились так: 13% — у кандидатов с опытом 3-6 лет, 10% — со стажем 1-3 года, 8% — 9-12 лет, по 7% — с квалификацией 6-9 и 12-15 лет, и 6% — с практикой до года. Согласно исследованию, для почти половины соискателей (49%) из Самарской области при выборе нового места работы важны перспективы карьерного роста и зарплаты. Но как именно их достичь, особенно в условиях постоянных технологических изменений?

О том, как построить карьеру в одной из самых востребованных сфер, рассказал Станислав Иванов, руководитель по развитию персонала макрорегионов Поволжье, Юг и Кавказ компании "МегаФон". Своими рекомендациями по профессиональному развитию в технологичной индустрии он поделился в пяти ключевых пунктах.

1. Определите цель. Решите, куда хотите расти, чтобы сосредоточиться на нужных навыках и проектах.

2. Развивайте мультикомпетентность. Способность работать в различных направлениях и взаимодействовать с разными командами становится решающим фактором успеха.

3. Следите за инновациями. Искусственный интеллект и другие передовые решения не заменяют людей, а дополняют их, делая труд более эффективным.

4. Активно участвуйте в проектах. Особое внимание уделите проектам, связанным с автоматизацией и технологическими улучшениями — они открывают новые горизонты для роста и развития.

5. Ищите потенциал для роста внутри компании. Часто хороший потенциал для карьерного роста предоставляют внутренние возможности компании. Специалисты, которые внимательно следят за вакансиями текущего работодателя и не упускают возможности поучаствовать в конкурсе на новые позиции, имеют больше шансов на продвижение. Важно грамотно использовать обратную связь после собеседований для дальнейшего профессионального совершенствования.

Ярким примером эффективности такого подхода служит карьерный путь Ярослава Топорова — директора по развитию транспортной сети доступа МегаФона. За 14 лет он прошел путь от сотрудника кол-центра до директора ключевого структурного подразделения техблока. Под его руководством были реализованы масштабные проекты по автоматизации и оптимизации сетевой инфраструктуры оператора.

"Ещё студентом Ярослав пришёл в контактный центр, а после окончания вуза вернулся в компанию уже инженером. Некоторое время его карьера развивалась горизонтально: он переходил в смежные подразделения на рядовые позиции, чтобы глубже изучать разные аспекты работы, расширять свой кругозор и повышать экспертизу. Это дало ему возможность подготовиться к новому, более высокому уровню. Амбициозность и стремление к новым вершинам подтолкнули Ярослава к переходу на руководящую должность и продолжить карьерный рост. Его история показывает, как системное развитие внутри компании может привести к профессиональному развитию, — делится Станислав Иванов. — Мы всегда поддерживаем сотрудников, которые проявляют инициативу и стремятся к продвижению по карьерной лестнице. Именно такие люди и двигают компанию вперёд, помогая ей оставаться лидером рынка".

