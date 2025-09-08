Авито Работа запустила настройки видимости резюме для соискателей

Технологическая платформа для поиска вакансий и сотрудников Авито Работа запустила новую функцию для защиты данных соискателей. Теперь пользователи сервиса сами решают, кто сможет просматривать их резюме. Это даёт соискателям больше контроля над личной информацией и возможность взаимодействовать только с работодателями, которым они доверяют.
Новая функция позволяет выбрать один из трёх режимов:
- резюме видно только тем, кто ищет сотрудников. Такое резюме будет доступно работодателям в поиске и рекомендациях — но его не будет видно в профиле;
- видно только при отклике на вакансию. Без отклика такое резюме не будет доступно работодателям ни среди резюме других соискателей, ни в профиле;
- видно только проверенным работодателям. Резюме будет доступно только работодателям, которые прошли проверку сервиса и получили бейдж "Реквизиты проверены".
Функция доступна для устройств на iOS и Android в свежих версиях приложения, а также на десктопе и в мобильной версии сайта. Теперь после публикации пользователи могут выбрать нужные настройки видимости прямо в карточке резюме. По умолчанию резюме, не скрытое настройками видимости, отображается в поиске и рекомендациях для тех, кто ищет сотрудников. При этом оно остается недоступным для широкой аудитории платформы — другие пользователи не увидят его при переходе в профиль кандидата.
В режиме "видно только проверенным работодателям" доступ сохраняется лишь у компаний с подтверждёнными реквизитами или ИНН. Остальные работодатели до проверки профиля смогут увидеть только превью резюме.
"Контроль над личной информацией является одним из ключевых факторов доверия пользователей к онлайн-сервисам. Новая опция позволяет соискателям гибко управлять доступом к резюме и взаимодействовать только с теми работодателями, которым они доверяют. Это важный шаг для формирования прозрачного рынка труда, и первые результаты тестирования подтверждают его востребованность. Пользователи предпочитают настраивать приватность под себя, а не удалять данные из системы: за время пилота доля архивированных резюме сократилась на 8%", — комментирует Иван Беляков, директор направления безопасности и доверия Авито Работы.
По результатам опроса 7 тыс. россиян, проведённого Авито Работой в августе 2025 года, 69% респондентов считают важным самостоятельно выбирать, кто может видеть их резюме. При этом 44% называют онлайн-сервисы наиболее безопасным способом поиска работы. Среди ключевых факторов доверия — защита персональных данных.
Последние комментарии
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?