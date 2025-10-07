16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
37% ИТ-специалистов предпочитают работать в филиалах крупных компаний в своем регионе Семья и комфорт важнее столичных перспектив: почему ИТ-специалисты из Екатеринбурга остаются в регионе В Самаре назвали лучшего специалиста, освоившего новую профессию Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области Сотрудники рассказали, что для них важнее всего при выборе работодателя

Занятость Экономическая политика

37% ИТ-специалистов предпочитают работать в филиалах крупных компаний в своем регионе

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сфера ИТ в России продолжает активно развиваться. Так, за 2024 год объем рынка превысил 3 трлн рублей. Причем сектор информационных технологий привлекает работников из самых разных профессиональных областей. Более половины сегодняшних ИТ-специалистов (55%) работают не по специальности, — выяснили ИТ-холдинг Т1 и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru в ходе совместного исследования. Эти данные подтверждают гибкость ИТ-рынка и его доступность даже для тех, кто не имеет профильного образования.

По сравнению с 2024 г. количество вакансий в 2025 снизилось на 12%, а число резюме выросло на 14%. При этом молодежь демонстрирует более осознанный выбор профессии: 67% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет уже работают или стажируются по специальности, нарабатывая опыт, а среди респондентов старше 25 лет этот показатель составляет 40%.

"Рынок труда демонстрирует гибкость: даже без формального образования специалисты успешно интегрируются в профессию, но системное обучение, включая корпоративные программы, все же остается значимым фактором для успешной карьеры. Мы развиваем программы для молодых специалистов. Например, наши стажировки позволяют студентам работать с реальными проектами под руководством опытных наставников, а партнерские программы с вузами помогают совмещать теорию с практикой еще во время обучения. Мы видим, что молодежь заинтересована в получении высшего образования в сфере ИТ, поэтому при нашей поддержке появились новые программы бакалавриата в столичных и региональных вузах. К 2030 г. мы планируем подготовить порядка 900 студентов", — отметил Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу.

Региональная картина трудоустройства в ИТ также показывает, что далеко не все айтишники работают по специальности, полученной в образовательных учреждениях. Наибольшая доля дипломированных работников в Краснодарском крае (48%) и в Татарстане (45%), а в Самарской, Свердловской и Ростовской областях она не превышает трети. Однако это не указывает на отсутствие экспертизы — многие специалисты совмещают работу с обучением, осваивая профессию на практике. Так, 57% респондентов пришли в ИТ через самообразование, а 51% — развивали навыки уже в процессе работы, при этом только 33% имеют профильное высшее образование (чаще всего — разработчики, аналитики и специалисты по кибербезопасности).

Корпоративные стажировки становятся важной альтернативой традиционному образованию: 40% респондентов уверены, что они могут заменить диплом. При этом 28% опрошенных отмечают, что опыт важнее, но образование также помогает в трудоустройстве.

По данным hh.ru, компании из Москвы и Санкт-Петербурга за первое полугодие 2025 увеличили количество приглашений на работу региональных кадров (на 5% и 7% соответственно). В топе субъектов, где ищут новых работников — Краснодарский край, Республика Татарстан, Самарская, Свердловская и Ростовская области.

Формат удаленной работы в компаниях из мегаполисов выбирают 38% региональных ИТ-специалистов, причем чаще всего такой вариант предпочитают в Татарстане (48%), Самарской области (48%) и Краснодарском крае (46%). При этом сотрудники из регионов не спешат менять место жительства ради карьеры: каждый четвертый опрошенный (26%) получал предложение о переезде в Москву или Санкт-Петербург, однако согласились лишь 7%. Основные причины отказа — более низкая стоимость жизни в регионах (62%) и нежелание разлучаться с семьей (54%). В то же время развитие филиалов крупных ИТ-компаний в регионах может стать драйвером роста: 37% специалистов рассмотрели бы переход в такой филиал, если бы он открылся в их городе. Наибольший интерес к этому проявляют в Татарстане (52%) и Самарской области (48%).

"Современные ИТ-специалисты получили уникальную возможность — строить карьеру в ведущих компаниях, не покидая родной город. Локальные вузы, курсы и удалённые форматы открывают новые возможности, а компании всё чаще ищут таланты за пределами традиционных ИТ-центров. Т1 активно развивает региональную стратегию, сотрудничая с вузами и запуская проекты для поддержки местных талантов. Например, этой осенью в нескольких городах пройдет серия мероприятий "Импульс Т1". Кроме того, офисы холдинга уже работают в разных регионах, включая такие крупные ИТ-центры как Екатеринбург и Нижний Новгород", — дополнила Екатерина Колесникова.

Только 5% респондентов столкнулись с необходимостью переезда в регион с развитой ИТ-инфраструктурой для старта карьеры, тогда как 34% отмечают достаточное количество локальных возможностей — вузов, курсов и стажировок. Еще 23% признают, что такие программы в их регионе есть, но их недостаточно. При этом 39% предпочитают удаленные варианты обучения, что подтверждает растущую доступность цифровых инструментов для входа в профессию без смены места жительства.

Интересно, что чуть больше трети респондентов (38%) советовали бы переезд в город с развитой ИТ-инфраструктурой для начала работы в сфере ИТ. Большинство же предпочтут остаться в родном городе: 26% выбрали бы стажировку в местной компании, 17% — обучение в региональном вузе или колледже, а 16% — онлайн-курсы. Все больше ИТ-специалистов убеждены, что успех в ИТ достижим и в родном регионе при грамотном использовании доступных ресурсов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Фото на сайте

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2