Авито Услуги запустили портфолио для профессионалов: теперь можно показывать работы, а не только рассказывать о них

Заказчики деловых и IT-услуг всё чаще хотят видеть примеры работ перед выбором исполнителя. Ответом на этот запрос стала новая функция "Портфолио" на Авито Услугах. Она позволяет специалистам наглядно демонстрировать реализованные проекты, а клиентам — быстрее находить проверенных профессионалов.

В 2025 году в России наблюдается рекордный рост предпринимательской активности: количество малых и средних предприятий превысило 6,4 млн. Сектор деловых услуг остается одним из самых востребованных: предприниматели активно обращаются за консалтингом, юридическим сопровождением, бухгалтерией и IT-поддержкой. Согласно данным Авито Услуг, почти 40% всех запросов предпринимателей в этой категории за июнь — июль 2025 года пришлось на консультации, 34% — на юридические услуги, а еще 14% — на бухгалтерию и финансы. Этот тренд подтверждает, что бизнесу необходима профессиональная поддержка на всех этапах развития.

По мере роста рынка заказчики начинают предъявлять более конкретные требования к выбору исполнителей. Внутренний опрос Авито Услуг показал: для 30% клиентов при поиске специалиста критически важна возможность детально сравнить предложения, а 16% считают решающим фактором наличие портфолио с примерами работ. Это отражает общий тренд на повышение прозрачности: помимо списка компетенций, заказчики хотят видеть визуальные подтверждения опыта и качества работы исполнителя.

Чтобы сделать процесс выбора более прозрачным и эффективным, Авито Услуги запустили новый инструмент — "Портфолио". С его помощью специалисты могут добавлять реализованные кейсы: например, элементы фирменного стиля, интерфейсы приложений, макеты презентаций, инфографику или схемы IT-интеграций. Каждый профессионал может создать до 10 альбомов по 10 фотографий в каждом, указав название услуги, описание и цену, а также привязать портфолио к нескольким объявлениям.

Это выгодно обеим сторонам. Заказчики получают возможность быстрее оценить опыт исполнителя, принять взвешенное решение и сэкономить время на поиске. Специалисты могут наглядно выделиться на фоне конкурентов и повысить конверсию в заявки.

"Функция "Портфолио" способствует повышению прозрачности на рынке деловых и IT-услуг. Она позволяет предпринимателям заранее оценивать компетенции специалистов и выбирать подходящих профессионалов — от разработчиков и дизайнеров до маркетологов и консультантов. В то же время исполнители получают удобный инструмент для наглядной демонстрации опыта и укрепления доверия клиентов. Мы ожидаем, что это нововведение поможет повысить качество сервиса и сделает взаимодействие на платформе более эффективным", — комментирует Александр Семочкин, руководитель категорий "Деловые и хозяйственные услуги" на Авито Услугах.