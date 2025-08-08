16+
Занятость Экономическая политика

Исследование Росгосстраха и hh.ru: ДМС — самая востребованная опция соцпакета

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В условиях дефицита кадров и растущей конкуренции за квалифицированных специалистов компании все чаще делают ставку на нематериальную мотивацию сотрудников. Один из ключевых инструментов — расширенный соцпакет. Согласно исследованию Росгосстраха и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, большинство работодателей включают в него ДМС, бонусные системы, обучение, компенсации и мероприятия для команды. Опрос был проведен в июле 2025 года среди 1232 работодателей из всех федеральных округов России, представляющих разные отрасли экономики.

Топ-5 опций соцпакета: ДМС, связь, бонусы, ивенты и питание

Самой частой опцией в соцпакетах российских сотрудников стали корпоративные мероприятия и подарки к праздникам (76%). Далее следует добровольное медицинское страхование (73%). Обучение и развитие предлагают 63% компаний. Корпоративную связь или компенсацию за нее предоставляют 58% работодателей. Кроме этого, 40% позволяют сотрудникам работать по гибкому графику или на удаленке, в каждом третьем случае сотрудникам компенсируют транспорт, покрывают расходы на фитнес, а также оплачивают питание*.

Однако не все из перечисленного одинаково востребовано. В реальности чаще всего сотрудники пользуются именно ДМС — так ответили 65% работодателей. На втором месте — корпоративная связь (51%). Также в число наиболее популярных опций вошли корпоративные мероприятия (35%) и питание (30%). Наименьшим спросом пользуется оплата занятий спортом — этой возможностью пользуется лишь 18% сотрудников*.

Что включают в ДМС: поликлиника, психологи и роды

Наиболее часто включаемые в программу ДМС услуги — амбулаторно-поликлиническая помощь (91%), экстренная госпитализация (71%) и стоматология (60%). Почти половина работодателей также оплачивают плановую госпитализацию (43%), а профилактические чекапы — каждый третий. Четверть компаний добавляют в полис психологическую поддержку, реабилитацию — 15%, а 13% — ведение беременности и родовспоможение*.

Только 8% компаний полностью покрывают лечение от критических заболеваний, еще 39% — частично. Из них 40% включают возможность лечения за рубежом. В такую программу входит лечение сердечно-сосудистых заболеваний (71%), неврологических (58%) и онкологических (46%). 41% компаний сообщили об одном-трех случаях критических заболеваний среди сотрудников за год, а больше половины (54%) сказали, что таких случаев не было.

Полис по штатному расписанию

Примечательно, что лишь 12% работодателей предоставляют полис ДМС сотруднику с первого дня, тогда как в большинстве (44%) компаний программа становится доступной для работника только после испытательного срока, спустя три месяца после трудоустройства. При этом каждый четвертый работодатель не включает ДМС в соцпакет: треть из них только рассматривают запуск этой опции в будущем, 3% уже работают над подключением, но 61% — не планируют этого делать вовсе.

Исследование показало, что и в компаниях, имеющих корпоративный договор ДМС, далеко не всегда он распространяется на весь персонал. Только в 45% компаний добровольное медицинское страхование доступно всем сотрудникам. У 59% компаний наполнение программы ДМС зависит от должности — расширенные пакеты доступны только руководителям. Среди дополнительных опций — более широкий выбор клиник (82%), личное сопровождение врачом-куратором (33%) и полный стоматологический комплекс услуг (28%), а также лечение критических заболеваний (13%) и лечение за границей (5%)*.

Довольно редко работодатели предоставляют своим сотрудникам включить в корпоративную программу ДМС родственников. Только 5% готовы предоставить эту возможность бесплатно, 25% — по тарифам на условиях страхования сотрудников. В остальных случаях либо предлагаются отдельные договоры (38%), либо включение не допускается вовсе (31%).

Все возрасты спокойны

"Мы видим устойчивый запрос на заботу — сотрудники все чаще воспринимают наличие ДМС не как бонус, а как неотъемлемую часть нормальных условий труда. Наличие программы медицинского страхования с хорошим наполнением очень важно не просто в борьбе за кадры, а в борьбе за лучшие кадры. Чем выше квалификация специалиста, тем чаще он выбирает работодателя с прозрачной системой соцгарантий, — комментирует директор Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования Росгосстраха Надежда Минина. — При этом сами работодатели стараются с помощью страховщиков формировать более гибкие программы ДМС — не только в плане выбора клиник и набора услуг, но и подстраиваясь под потребности своих сотрудников разных поколений. Например, людей старшего возраста больше интересует возможность динамического наблюдения хронических заболеваний, тогда как молодёжь нацелена преимущественно на превентивную медицину, на чекапы и профилактику. И все чаще в пакеты включают не только медицинскую помощь, но и психологическую поддержку".

Цели внедрения соцпакета компании формулируют однозначно: в приоритете забота о здоровье персонала (85%) и повышение лояльности (80%). Снижение текучести (53%) и привлечение новых специалистов (36%) также остаются важными мотивами. Лишь 12% респондентов отметили, что оформление соцпакета продиктовано исключительно формальными корпоративными стандартами.

*Вопрос предполагал множественный выбор.

