Авито Работа запустила новую рекламную кампанию "Лучше — будет"

Сервис вдохновляет соискателей побороть сомнения и найти работу мечты в крупной и надежной организации. В рамках новой рекламной кампании платформа не только показывает вдохновляющие истории, но и запускает практические инструменты для поиска надёжных работодателей.

Сервис по поиску работы и сотрудников Авито Работа представил масштабную рекламную кампанию "Лучше — будет". Этот проект продолжает развивать идею мастер-бренда "Хорошие истории начинаются так" и нацелен на то, чтобы мотивировать людей искать не просто новую работу, а настоящее призвание в стабильных и крупных компаниях. Кампания стартовала в августе, в период традиционного оживления рынка труда, и включает в себя телевизионные ролики, а также активную рекламу в цифровых каналах и внутри приложения.

Центральным элементом кампании стал видеоролик, который тонко обыгрывает распространённые страхи и сомнения соискателей. Лейтмотивом к нему выбрана фраза "А вдруг.?", которая помогает героям трансформировать свои переживания в уверенность и успех. Например, выгоревший офисный сотрудник, размышляющий "А вдруг эта работа больше не для меня?", в итоге находит себя в крупной компании — и титр меняется на утверждение "больше — для меня". Работник завода, задающийся вопросом "А вдруг лучше не будет?", устраивается к надёжному работодателю и убеждается, что лучше — действительно будет. А девушка-консультант в парфюмерном магазине вместо тревожного "А вдруг не устроюсь?" с уверенностью заявляет: "устроюсь".

К запуску кампании Авито Работа подготовила и важное функциональное обновление сервиса, призванное помочь пользователям в поиске проверенных работодателей. Это решение основано на исследовании платформы, проведённом в мае 2025 года, которое показало, что для 51% соискателей ключевым фактором при выборе места работы является стабильность компании. Теперь на главной странице сервиса можно одним кликом перейти к отфильтрованной подборке вакансий от крупных работодателей. Список таких компаний формируется на основе анализа внешних рыночных данных, включая авторитетные рейтинги, финансовые показатели и активность на самой платформе, что гарантирует объективность оценки.

Кроме того, на Авито Работа ввела специальный бейдж "Надёжный работодатель". Эту отметку получают компании из сегмента крупного бизнеса, которые уже прошли платформенные проверки, соблюдают правила сервиса и поддерживают высокий уровень сервиса. Бейдж можно увидеть в объявлениях и профилях таких работодателей.

Как пояснила директор по маркетингу Авито Работы Елена Котусова, многие люди, желая сменить работу, так и не решаются на активные действия из-за страхов и неуверенности. "Чтобы помочь преодолеть эти барьеры, мы запустили новый функционал для быстрого выбора привлекательных предложений и разработали рекламную кампанию с историями людей, победивших свои страхи на пути к работе мечты. Наша цель — вдохновить соискателей на действия и показать, что всё возможно", — отметила она.

Новый проект стал логичным продолжением единой имиджевой кампании Авито "Хорошие истории", которая рассказывает, как платформа помогает пользователям создавать яркие события в их жизни. Герои ролика меняют свою жизнь к лучшему с помощью инструментов Авито Работы, которые органично интегрированы в видео в виде авитжетов: "Крупная компания", "Надёжный работодатель" и "Возможности роста".