Губернатор Федорищев поручил создать в Самарской области фонд для доплат врачам, учителям и социальным работникам

В понедельник, 13 октября, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области. Также уделили внимание кадровым вопросам, включая систему кадрового резерва, и традиционно — обращениям граждан.

В начале совещания губернатор напомнил о действии особого противопожарного режима на территории области — до 15 октября текущего года. Об актуальной обстановке доложил и. о. начальника ГУ МЧС России по Самарской области Алексей Степанов, отметив снижение количества техногенных и лесных пожаров, а также числа ЧС в сравнении с прошлым годом. Совместную работу с управлением ГУ МЧС региона по наведению порядка в отрасли ГО и ЧС глава региона поручил выстроить заместителю председателя правительства Самарской области Владимиру Кию.

По итогам работы кабмина в минувшую субботу в Приволжском районе доклады представили глава района Евгений Богомолов, профильные министры. Были затронуты все ключевые сферы: бюджет, экономика, промышленность, сельское хозяйство, ЖКХ, дорожное строительство, медицина, образование, культура, спорт, — и даны соответствующие поручения.

Как сообщил Вячеслав Федорищев, для решения задач, которые были накоплены за последние 15-20 лет и которые по сути являются прямыми поручениями жителей, будет создан стабилизационный фонд Самарской области. Средства фонда также планируется направлять на повышение зарплат работников социальной сферы, врачей, учителей. "Мы будем сверхдоходы по прибыли направлять в этот фонд, примерная расчетная величина начиная с этого года — 1 млрд рублей в год, будем приглашать ответственных партнеров, которые работают на территории Самарской области, также иметь возможность направлять финансовые средства на решение этих задач. Особенностью фонда будет принцип эндаумента", — пояснил глава региона.

Кроме того, на совещании разобрали ситуацию со строительством ФОКа в Красноярском районе. Накануне губернатор посетил ряд объектов в этом районе, этот спортивный объект вызвал много вопросов и критики: ошибки проектирования, отсутствие транспортной доступности, не предусмотрена остановка общественного транспорта. Он поручил профильному министерству и главе района ситуацию исправить: "Да, мы уйдем вправо, но зато сделаем качественно".

В регионе продолжается вакцинация против гриппа. Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов доложил, что в этом году в 51 учреждении здравоохранения организовано 246 кабинетов вакцинации. Для прививок на дому, которые получают паллиативные и маломобильные пациенты, пожилые люди с хроническими заболеваниями, действуют 284 мобильные бригады. Еще 32 выездных медицинских комплекса задействованы для вакцинации работающих на предприятиях, а также населения в сельской местности, в том числе в отдаленных и малонаселенных пунктах.

План вакцинации против гриппа в 2025 году составляет почти 1,9 млн человек — это 60% от численности населения региона. Уже привито 773 тысячи человек, что составляет 40,8% от плана вакцинации. До конца этой недели планируется дополнительная поставка вакцины за счет областного бюджета, до конца месяца — за счет федерального бюджета. Учитывая актуальность вопроса, губернатор поручил активнее проводить эту работу, в том числе на предприятиях.

"Попрошу министерство здравоохранения совместно с муниципальными органами власти организовать взаимодействие с организациями и предприятиями региона по вопросу проведения вакцинации сотрудников против гриппа. Главам муниципальных образований взять на личный контроль динамику вакцинации", — сказал губернатор.

На материально-техническом состоянии зданий медицинских учреждений Самарской области акцентировали внимание на прошлом заседании правительства, вопрос находится на контроле прокуратуры региона. По поручению Вячеслава Федорищева Андрей Орлов доложил об имеющейся проблематике и предлагаемых решениях. По данным министра, в регионе 2236 объектов, из них 99 находятся в аварийном состоянии, 790 требуют капитального ремонта. В число аварийных зданий входит два стационара, 55 фельдшерско-акушерских пункта и 42 прочих объекта (пищеблоки, прачечные, гаражи, склады). В 2025 году по госпрограмме за счет областного бюджета предусмотрено 1,2 млрд рублей на обновление 98 объектов.

Кроме того, в ходе оперативного совещания обсудили результаты противодействия несанкционированной торговле на территории Самарской области. По словам губернатора, этот вопрос сейчас актуален как никогда. "Этим летом ко мне неоднократно поступали обращения граждан на незаконную торговлю, особенно в Тольятти и Сызрани. Коллеги из правоохранительных органов также обращали внимание на данную проблему. Сейчас, в преддверии проведения в Самарской области важных международных соревнований, вопрос создания условий для законной торговли приобретает наиболее острое значение", — отметил Федорищев.

Как сообщил министр промышленности и торговли региона Денис Гурков, проблема имеет сезонный характер. Министерством совместно с органами местного самоуправления проводятся мероприятия по выявлению и ликвидации незаконно установленных торговых объектов. Для организации дополнительных каналов сбыта сезонной сельхозпродукции сформирован и утвержден перечень мест во всех городах и районах региона. Кроме того, организуются тематические и сезонные ярмарки. Большое значение придается внешнему виду малоформатных торговых объектов, разработаны стандарты ярмарок, разработан проект закона об административной ответственности за нарушение требований к внешнему виду нестационарных торговых объектов. Совместная работа министерства, органов местного самоуправления и правоохранительных органов по пресечению несанкционированной торговли будет продолжена.

По поручению главы региона врио вице-губернатора — руководителя Администрации Губернатора Самарской области Антон Емельяненко представил систему кадровых резервов Самарской области. Действующая система (кадровые резервы исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, резерв Самарской области и резерв управленческих кадров "Команда развития Самарской области) не стала эффективной и не способствует развитию кадрового потенциала ввиду того, что не централизована. Эта работа будет исправлена — централизована по методологии формирования кадрового резерва на региональном уровне на кадровом управлении Администрации Губернатора. Система будет включать три уровня: молодежный, участников СВО, резерв управленческих кадров (базовый и перспективный).

Вячеслав Федорищев поручил членам правительства лично проводить собеседования, чтобы все, кто участвовал в кадровом конкурсе команды развития региона, получили возможность быть представленными на соискание той или иной должности. Встречи губернатора с резервистами планируется проводить не реже 1 раза в квартал. Кроме того, главой региона было дано поручение представить предложения по обновлению проекта самарского землячества в Москве.

Традиционно в ходе оперативного совещания участники рассмотрели обращения граждан. Губернатор подчеркнул: "Мы продолжаем интеграцию в национальную коммуникационную систему МАХ. В очередной раз я выложил свой личный телефон. Прошу всех жителей, кто сейчас смотрит, направлять сообщения в МАХ. Это удобно и сообщения никогда не потеряются. Центр управления регионом ежедневно уже порядка 40 сообщений принимает непосредственно из моего МАХ-мессенджера. Я сразу пересылаю и сам контролирую. Также прошу администрацию губернатора подготовить исчерпывающие документы, которые обяжут всех наших сотрудников — региональных, муниципальных, подведомственных учреждений — использовать исключительно этот мессенджер. А на телефонах или телефоне, которые используются в рабочих целях — любые звонки, любые переговоры, любая переписка — не иметь никакого другого мессенджера, кроме как МАХ".

Также Вячеслав Федорищев сообщил о решениях относительно обновления команды областного правительства: "Мы долго обсуждали структуру правительства: с депутатским корпусом, представителями отраслей экономики. Сегодня, можно сказать, решение принято. Вечером будет опубликована структура, которую мы приведем в жизнь в течение ближайших нескольких месяцев. Я попрошу администрацию губернатора тем коллегам, которые не вошли в состав обновленного правительства, дать двухмесячный срок на увольнение".