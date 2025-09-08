16+
Занятость Экономическая политика

Сахалин лидирует в ДФО: средние предлагаемые зарплаты молодых специалистов выросли до 97,5 тысяч рублей

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На сессии "Профориентация: игра на опережение", организованной АСИ в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), выступил Михаил Рыженков, заместитель управляющего директора Авито. Также в дискуссии приняли участие Сергей Кравцов, министр просвещения РФ; Елена Безденежных, вице-президент РУСАЛ; Александр Вайно, директор направления "Молодые профессионалы", Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ); Илья Перфильев, заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию, ПАО "Аэрофлот"; Александр Соколов, заместитель председателя правления по конкурентной политике и административным вопросам, Государственная компания "Российские автомобильные дороги".

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Участники дискуссии обсудили трансформацию подходов к привлечению молодых кадров в условиях обострения конкуренции за таланты. Ключевым трендом стала необходимость для работодателей строить комплексные HR-стратегии, ориентированные на ценности нового поколения.

В фокусе сессии оказались результаты масштабного исследования Авито Работы, посвященного поведенческим паттернам поколения Z (18–25 лет) при выборе работы и построении карьеры. Данные опроса опровергают стереотип о тотальной "летучести" молодежи: 43% респондентов за последние два года не меняли работу, а 42% готовы оставаться в одной компании более пяти лет, если условия труда будут соответствовать их ожиданиям.

Исследование выявило структуру приоритетов молодых специалистов. Для 53% ключевым фактором является уровень заработной платы и бонусы. На втором месте — гибкий график и возможность удаленной работы (40%), на третьем — баланс между работой и личной жизнью (35%). При этом репутация крупного работодателя оказалась важна лишь для 14% опрошенных, что сигнализирует о смене парадигмы: бренд работодателя теперь строится не на размере компании, а на конкретных условиях и качестве жизни, которые она может предложить.

"Данные исследования показали, что поколение Z сочетает в себе мобильность и готовность к долгосрочной работе. 42% готовы оставаться в компании более пяти лет, если получают достойную оплату и удобные условия. Работодатели в Дальневосточном регионе идут навстречу молодым специалистам, среднее зарплатное предложение для них достигло 93 556 рублей в месяц — это на 18% выше, чем годом ранее. Мы видим прорыв в Сахалинской области с ростом на 51% до 97 451 руб/мес, значительный прирост в Амурской области и Бурятии на 39% и 38% соответственно. Для работодателей это означает необходимость строить комплексное предложение — сочетание справедливой конкурентной зарплаты, гибкого графика, карьерных перспектив и комфортной среды. Именно такой сбалансированный подход станет ключевым драйвером удержания молодых специалистов в регионах Дальнего Востока", — отметил Михаил Рыженков, заместитель управляющего директора Авито.

Регионы с наиболее высокими ростом средних зарплатных предложений в регионах ДФО, лето 2025

Регион

Динамика средней заработной платы, %, лето 2024/2025

Средняя заработная плата, руб/мес, лето 2025

Сахалинская область

+51%

97 451

Амурская область

+39%

87 068

Бурятия

+38%

85 844

Камчатский край

+23%

105 932

Хабаровский край

+19%

81 472

Забайкальский край

+17%

96 310

Приморский край

+14%

91 282

Средние зарплатные ожидания зумеров составили 75 680 руб/мес, при этом запрос растет вместе с опытом: от 57 000 руб/мес для новичков до 108 000 руб/мес для тех, чей стаж превышает 5 лет. В топ-3 предпочтительных сфер для карьеры вошли IT (10%), дизайн и проектирование (4%), а также образование, администрирование и строительство (по 3%).

Важным выводом для работодателей стал запрос на гибкость: только 18% молодых людей выбирают полную занятость в офисе. Большинству предпочтительнее свободный график (41%), удаленная работа (25%) или гибридный формат (18%).

В этих условиях профориентация становится ключевым инструментом долгосрочного выстраивания кадрового потенциала страны. Если работодатели адаптируют HR-стратегии под запросы поколения Z, то государство усиливает системную работу со школьниками, помогая им заранее определиться с будущей профессией и траекторией обучения. Именно комплекс мер — от предложений рынка до образовательных инициатив — формирует базу для устойчивого развития регионов и удержания молодых специалистов.

"Сегодня профориентация демонстрирует реальные результаты. Уже 8,5 миллионов школьников с 6 класса участвуют в уроках "Россия — мои горизонты", знакомятся с профессиями и предприятиями, колледжами, вузами. Мы видим рост интереса к среднему профессиональному образованию: в прошлом году школьники подали более 890 тыс. заявлений в колледжи, 62,5% из них поступили. Конкурс в педагогические университеты вырос с 10 до 12 человек на место. Можно уверенно сказать, что у нас сформирована одна из самых эффективных моделей профориентации в мире. Следующая задача — развитие института наставничества начиная со школьной скамьи", — комментирует Сергей Кравцов, министр просвещения РФ.

