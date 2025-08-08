16+
Экономика и бизнес

Авито Работа запускает функцию создания резюме в один клик

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Авито Работа запустила быстрый способ публикации резюме в один клик. Теперь при отклике на вакансии вместо "ручного" заполнения анкеты соискатель получает автоматически сгенерированное резюме, готовое к публикации. Функция позволяет сократить среднее время создания резюме для рабочих и линейных специалистов с 3 минут до 14 секунд. Сервис уже доступен в мобильных приложениях Авито для Android и IOS, а в ближайшее время появится в десктоп версии.

При создании резюме сервис учитывает ключевые параметры, важные для работодателей на этапе первичного отбора. Из личного кабинета пользователя в анкету добавляются ФИО, контактные данные, гражданство, дата рождения и опыт работы. Блок сведений о желаемых условиях труда и карьерных предпочтениях формируется на основе описания вакансии, на которую откликается кандидат. С учетом этих данных система создаёт черновик резюме — соискатель может опубликовать его в один клик или дополнить самостоятельно.

"Наличие опубликованного резюме позволяет кандидатам получать больше предложений от работодателей и быстрее находить работу мечты. Тем не менее до сих пор далеко не все используют эту возможность: по данным опроса Авито Работы, почти половина (48%) соискателей не заполняли анкету при последнем поиске работы, объясняя это сложностью и длительностью процесса. Новый сервис позволяет максимально упростить создание резюме для кандидатов. От пользователей не требуются дополнительные знания или опыт создания резюме: технологии Авито помогают быстро и грамотно "упаковать" всю нужную информацию для работодателя", — комментирует Владимир Урсу, директор по продукту Авито Работы.

В ходе тестирования количество созданных резюме увеличилось в три раза по сравнению с обычным способом заполнения. Теперь на Авито Работе ежедневно создается на 42% больше уникальных резюме. Аналитики сервиса отмечают, что автоматически созданные анкеты позволяют ускорить поиск работы: работодатели охотнее рассматривают кандидатов, предоставляющих полную информацию о себе.

Этот проект стал продолжением работы сервиса над ростом базы качественных резюме — ранее платформа уже внедрила большую языковую модель A-Vibe для автоматического улучшения описания опыта работы, а также добавила подсказки для кандидатов при создании резюме.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 07 августа 2025 19:30 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Юрий Пестриков 02 июля 2025 17:08 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.

