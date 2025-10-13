Диана Шнайдер с победы начала турнир WTA-500 в Нинбо

Уроженка Жигулевска, 19-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Нинбо, обыграв в стартовом матче соревнований китаянку Ван Сиюй (145-й номер рейтинга) со счетом 7:5, 6:3, пишет championat.com.

Теннисистки провели на корте 1 час и 54 минуты. За время матча Шнайдер не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Ван Сиюй подала в игре два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге турнира в Нинбо Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между чешками Маркетой Вондроушовой и Каролиной Муховой.