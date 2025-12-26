Самарские рапиристы завоевали Кубок России

По итогам командного первенства в рамках Кубка России по фехтованию на рапирах среди мужчин на верхнюю ступень пьедестала почета поднялась сборная Самарской области.

Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта. Золотыми медалями были награждены Кирилл Бородачев, Антон Бородачев и Аскар Хамзин.