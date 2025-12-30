Самарский биатлонист стал призером всероссийских соревнований

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Казани завершились всероссийские соревнования по биатлону "Приз памяти олимпийских чемпионов А.Резцовой и Р.Сафина" среди юношей и девушек 13-14 лет.