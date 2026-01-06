В первом матче года "Нова" вырвала победу у "Оренбуржья"

В понедельник, 5 января, в Оренбурге волейболисты "Новы" провели первую игру года с "Оренбуржьем".

В начале первой партии волжане сумели захватить инициативу и создали небольшой отрыв — 9:6. Затем хозяева поля отыгрались 11:14. Но "Нова" продолжила рваться вперед, и первая партия закончилась со счетом — 25:18. Вторая партия прошла по тому же сценарию, с динамикой и накалом, и завершилась также в пользу гостей — 25:18.

После двух неудачных партий оренбуржцы собрались и в третьей с первых розыгрышей завладели инициативой. Волжане отыгрывались, но хозяева поля все равно уходили вперед. В итоге третью партию "Нова" отдала сопернику — 22:25.

Решающая партия стала очень напряженной. "Нова" сразу создала серьезный отрыв — 8:3. Но постепенно хозяева площадки сокращали разрыв, и к концовке партии счет сравнялся — 18:18. Начался изнурительный обмен ударами — 23:23. Затем гости опять вырвались вперед и завершили партию со счетом — 29:27.

Итог — победа волжан 1:3 (25:18, 25:18, 22:25, 29:27).

Следующую игру "Нова" проведет 8 января в Самаре с ВК "Факел Ямал".