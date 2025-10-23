Объявлен XVI всероссийский конкурс региональных СМИ "Панацея"

"Общественный институт социальной стратегии и тактики", учрежденный МГУ имени М.В.Ломоносова и Союзом писателей Москвы, объявляет о начале XVI всероссийского конкурса региональных СМИ "Панацея". Конкурсные материалы и заявки на участие принимаются до 1 декабря, сообщают организаторы.

Идея всероссийского конкурса "Панацея" нашла широкий отклик в журналистском комьюнити. Число участников Всероссийского конкурса "Панацея" постоянно увеличивается: на "Панацею-2024" было прислано 5476 материалов из 79 регионов России.

Конкурс призван содействовать повышению качества профессиональной деятельности журналистов в области укрепления общественного здоровья, появлению циклов публицистических и информационных материалов, а также развитию социальных проектов с участием СМИ, при выборе профессии медика ориентировать молодежь на гуманистические идеалы и морально-нравственные основы великих предшественников.

Участниками конкурса могут быть отдельные авторы, творческие коллективы и группы, редакционные коллективы, представляющие районные и городские СМИ, а также некоммерческие организации, выпускающие собственные периодические издания (газеты, журналы, интернет-СМИ).

Материалы должны быть опубликованы с 1 сентября 2024 года по 31 октября 2025 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

• "Местная больница" - публикации об организации местного здравоохранения, медицинских учреждениях: больницах, поликлиниках, медицинских пунктах и т.д.

• "Белый халат" - публикации о медицинских работниках: врачах, младшем и среднем персонале, организаторах здравоохранения, фармацевтах и т.д.

• "Люди в беде" - публикации о6 опыте преодоления тяжелых состояний, о проблемных ситуациях; акции помощи, инициированные и проведенные с непосредственным участием СМИ.

• "Здоровье в твоих руках" - публикации об эффективных практиках самосохранения, клубах, энтузиастах здорового образа жизни и т.д.; тематические страницы и постоянные колонки о здоровом образе жизни; социальные проекты некоммерческих организаций и СМИ, направленные на решение проблем охраны здоровья и получившие освещение в прессе.

• "Нет социальным болезням" - специальные публикации, разделы, акции, проекты, ориентированные на освещение проблем наркомании, ВИЧ/СПИД, туберкулеза, диабета и т.д.

Конкурсные материалы вместе с заявкой принимаются до 1 декабря 2025 года по адресу: 125009 г. Москва, ул. Моховая, 9, факультет журналистики МГУ (с пометкой "Конкурс "Панацея").

Награждение победителей состоится в марте 2026 года в Москве на факультете журналистики МГУ. Победителям будут вручены дипломы и ценные призы. Также планируется проведение 3-дневного образовательного семинара для лауреатов конкурса на базе факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова.