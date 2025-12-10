СОДБ приняла участие в Международном форуме детской и юношеской книги стран СНГ

С 3 по 5 декабря в Москве в Российской государственной детской библиотеке совместно с Ассоциацией "Растим читателя" при поддержке Министерства культуры РФ и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ (МФГС) проходил III Международный форум детской и юношеской книги стран СНГ "На языке детской литературы: сотрудничество в сфере детской литературы и чтения".
Тема форума в этом году — "Фольклор как основа воспитания юного читателя: проекты, перспективы сотрудничества в странах СНГ".
Форум объединил профессионалов в области детской литературы уже в третий раз, зарекомендовал себя как авторитетная площадка для открытого диалога. Его ключевая задача — не только подвести итоги и представить достижения каждой страны-участницы в продвижении детского и юношеского чтения, но и наметить новые векторы совместного развития. Участники поделились успешными просветительскими проектами, инновационными практиками и подходами, методическими разработками, обсудили тенденции развития детской литературы и иллюстрации, представили лучшие образцы книгоиздания и опыт по его продвижению.
Участие в мероприятии приняли представители восемь стран: Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Форум посетили директора и сотрудники библиотек, издательств, некоммерческих учреждений, журналов и музеев, детские писатели, а также представители секций стран в Международном совете по детской книге (IBBY). В состав делегации РФ вошла Самарская областная детская библиотека в лице директора — Ксении Ревзиной.
Программа форума включала в себя пленарные заседания, круглые столы, дискуссии, посвященные детской литературе и специфике библиотечной работы с детьми.
Самарская областная детская библиотека представила не только свои проекты, но и наиболее успешные практики межрегионального и международного сотрудничества государственных и муниципальных библиотек региона.
"Мероприятия такого формата — это пространство для профессионального общения и возможности для каждой библиотеки. Ведь мы черпаем интересные идеи из опыта работ библиотек из других стран, и, конечно же, представляем наш опыт. От Самарской области предложения вошли в итоговую резолюцию форума, в части создания возможностей для авторов и начинающих писателей принимать участие в творческих конкурсах стран СНГ, БРИКС и ШОС. Этим мы усиливаем позиции русского языка и создаем прецеденты к распространению русского художественного слова, особенно детской литературы. Везем с форума много идей для будущих проектов с международным участием", — рассказала Ксения Владимировна Ревзина.
