Участники "Школы героев" вместе с жителями области почтили память героев отечества

Во вторник, 9 декабря, в День Героев Отечества, в Самарской области прошли памятные мероприятия. Эта дата — дань уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград — званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.
"С Самарской областью связан жизненный путь 436 Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров Ордена Славы. Среди них участники Великой Отечественной войны и военнослужащие, которые отстаивали интересы страны в послевоенные годы, участники специальной военной операции. За выдающиеся успехи в труде высших государственных наград удостоены 347 человек. Мы бесконечно благодарны героям отечества за их подвиги и свершения. Вечная слава павшим", — отметил в своем канале МАХ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
В этот день в Самаре на площади Славы у горельефа Скорбящей Матери-Родине прошла церемония возложения цветов. Вместе с представителями власти и общественных организаций в ней приняли участие Герои России.
"Герои отечества — это не только фамилии. Это и подразделения, и соединения, и огромное количество людей, которые работали на эту победу, на эту золотую звезду Героя, — подчеркнул Герой России Игорь Станкевич. — Не случайно говорят: "из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд". Поэтому сегодняшнее мероприятие — это память о всех, кто защищал родину".
В числе тех, кто пришел почтить память героев, — ветераны СВО — участники программы "Школа героев". Сегодня они продолжают дело поколения победителей.
"Я сам видел, как ребята, совсем как в старые времена наши прадеды, деды, не жалели себя, защищая страну", — рассказывает ветеран СВО Максим Меделяев.
Его коллега по проекту, ветеран Сергей Гайко, добавляет: "Наша задача — поддерживать тех, кто сейчас на передовой, и помнить тех, кого нет".
Программа "Школа героев" (реализуется по инициативе главы региона в продолжение президентской "Время героев") объединяет людей, которые понимают, что значит служить своей стране и на полях сражений, и уже здесь, на гражданке. Глава Волжского района, ветеран СВО Александр Шарков, также участвующий в проекте, отметил: "Важно, чтобы люди знали о подвигах наших современников. В самарских бригадах служат настоящие герои".
День Героев Отечества — повод еще раз вспомнить всех, кто проявил мужество в бою и в труде, возможность сохранить и передать эти истории и опыт от одного поколения к другому.
