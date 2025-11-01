В Самарской области сформируют подразделения для защиты от атак БПЛА

Военизированные подразделения по противодействию беспилотникам, сформированные из резервистов, появятся в Самарской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правительство региона.

"В Самарской области проводятся мероприятия по набору граждан в состав мобилизационного людского резерва, в том числе для формирования подразделений по противодействию БПЛА", — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что отбор в подразделения проводят военные комиссариаты Самарской области.