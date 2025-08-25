16+
Из украинского плена освободили двух самарских военных

Армия Общество

Из украинского плена освободили двух самарских военных

25 АВГУСТА
Двое земляков, чьи родственники обращались в аппарат Уполномоченного по правам человека в Самарской области, освобождены из украинского плена. Об этом в понедельник, 25 августа, в своем телеграм-канале сообщила омбудсмен Елена Лапушкина.

"Благодаря усилиям и заботе президента России Владимира Путина, при активном участии Минобороны России, министерств и ведомств процесс возврата наших граждан продолжается. Сотрудники аппарата связываются с семьями, чтобы сообщить родственникам наших защитников добрые вести", - прокомментировала она.

