Из украинского плена освободили двух самарских военных

Двое земляков, чьи родственники обращались в аппарат Уполномоченного по правам человека в Самарской области, освобождены из украинского плена. Об этом в понедельник, 25 августа, в своем телеграм-канале сообщила омбудсмен Елена Лапушкина.