Юнармейцы Самарской области принимают участие в военно-патриотических сборах ПФО "Гвардеец"

В Пензе состоялась торжественная церемония открытия Юнармейских военно-патриотических сборов "Гвардеец". В мероприятии приняли участие заместители полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Александр Тихонов и Олег Машковцев, Герои Российской Федерации Расим Баксиков, Никита Палазник, Александр Белоглазов, Олег Лобунец.

В числе приглашенных — участник программы "Время героев" подполковник полиции Иван Амиров, наставником которого является полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

В день открытия "Гвардейца" почетные гости провели Уроки мужества для участников сборов, в ходе которых рассказали о важном значении СВО, о ситуациях на фронте и героизме сослуживцев, а также поделились личными историями из своей жизни.

"Гвардеец" проходит с 1 по 21 августа на базе Пензенского артиллерийского инженерного института имени генерала армии А. В. Хрулева. В сборах принимают участие 360 юношей из 14-ти регионов Приволжского федерального округа, а также ДНР, ЛНР, Запорожской области и впервые — из Республики Беларусь.

Самарскую область представляют учащиеся из разных районов региона, ставшие победителями в отборочных муниципальных и городских турнирах.

Проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

"Испокон веков в России уважали и уважают ратный труд. Вся история Государства Российского неразрывно связана с историей воинства. Армия была, есть и остается неотъемлемой составной частью нашего народа. И сегодня, в условиях специальной военной операции, когда ваши отцы и братья находятся на передовой, особенно важно, что подрастающее поколение молодых людей, воспитанное на основе ценностей патриотизма, уважения к истории Отечества и доблестных подвигов наших предков, готовит себя к защите Родины", — отметил на торжественной церемонии открытия замполпреда Президента России в ПФО, участник первого образовательного модуля федеральной программы "Время героев", курирующий в аппарате полномочного представителя проекты военно-патриотической направленности, Александр Тихонов.

Участники сборов полностью погрузятся в армейскую жизнь, будут соревноваться в силе, смекалке и выносливости. Им предстоит многому научиться: продемонстрировать как сплоченность команд, так и личные достижения. Ребята своими глазами увидят и в некотором роде почувствуют на себе солдатский быт и солдатские будни, познакомятся с современным вооружением Российской Армии.

Гвардейцев ждут строевая, общефизическая, стрелковая, парашютная подготовка, а также занятия по истории Отечества и основам военного дела, современной тактике и методам ведения военных действий, изучению и управлению БПЛА. В рамках сборов состоятся соревнования по военно-прикладным дисциплинам, а также по мини-футболу, баскетболу, волейболу, дартсу, пейнтболу, шашкам. Впервые в год 80-летия Победы пройдет турнир по гиревому виду спорта; юнармейцы выполнят совместно 1418 подъемов гирь — в память о каждом дне Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Для участников сборов также предусмотрены творческие конкурсы, где они смогут представить свой регион и продемонстрировать собственные таланты, интересная культурно-познавательная программа для знакомства с историей и знаковыми местами Пензенской области.

Напомним, военно-патриотические сборы "Гвардеец" в Пензенской области проводятся с 2013 года под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО совместно с Министерством обороны России. Одной из важнейших задач проекта является военно-патриотическое воспитание молодежи. За время проведения сборов в них приняли участие более 5 тыс. человек, многие из которых связали свою жизнь с Вооруженными Силами РФ или правоохранительными органами, став настоящими защитниками Отечества.