В Самарской области отметят День Военно-морского флота

В воскресенье, 27 июля, в 12:00, в Самаре, на аллее Соловецких юнг, под Андреевским флагом пройдет церемония возложения, в которой примут участие моряки, представители общественных и ветеранских организаций. В этом году день Военно-морского флота отмечается в Год защитника Отечества, объявленный президентом России Владимиром Путиным, и в Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

День Военно-морского флота вышел за рамки профессионального календаря. Учрежденный указом президента России, этот день не просто является профессиональным праздником моряков: он воплощает многовековую историю российского флота — от петровских галер и победных эскадр Нахимова до современных крейсеров и подводных лодок, стоящих на страже суверенитета России.

Военно-морской флот всегда был на защите стратегических интересов государства, отстаивая целостность границ в Крымской войне, Первой мировой, Великой Отечественной войне и в эпоху современных вызовов. Сегодня флот играет одну из ключевых ролей в специальной военной операции, обеспечивая морскую логистику, огневую поддержку и защиту акваторий, подтверждая свою незаменимость в вопросах обеспечения национальной безопасности.

Мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота, пройдут у мемориала Соловецким юнгам. Он хранит память о тысячах мальчишек, которые с 1942 г. учились морскому делу на далеких Соловках, а потом ушли на Северный флот защищать родину. Многим не было и 16 лет, но они сражались с врагом наравне со взрослыми и совершали подвиги. Их история — живой пример того, как готовность к служению отчизне ковала победу. В этом году в Самаре отпраздновал свое 95-летие ветеран Великой Отечественной войны, выпускник школы юнг на Соловках Виктор Иванович Фокин.

Программа начнется митингом с участием официальных лиц, ветеранов и почетных гостей. Здесь же пройдет церемония вручения наград тем, кто посвятил жизнь флоту и поддерживает его сегодня, а алые гвоздики и венки лягут к подножию мемориала. Особую торжественность празднику придаст церемония спуска венков на воду с борта военного десантного корабля — древняя военно-морская традиция поминовения павших героев, которая на волжских просторах обретает особый смысл.

В ходе мероприятия на главном экране пройдет прямая трансляция Главного военно-морского парада из Санкт-Петербурга с выступлением президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина.

На площадке проведения мероприятия развернется оживленная "палуба" активностей: волонтеры научат плести маскировочные сети, которые отправят нашим бойцам в зону проведения СВО, а тематическая фотозона позволит запечатлеть участников события. Гости смогут подписать тематические открытки со словами поддержки военнослужащим. Будет работать полевая кухня. Молодежные патриотические объединения заступят на "Вахту памяти" у мемориала на аллее Соловецких юнг.