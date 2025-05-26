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Семь жителей Самарской области вернулись из украинского плена в ходе обмена военнопленными и мирными гражданами в формате 1000 на 1000, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Елена Лапушкина.