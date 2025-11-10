Георгий Выводцев назначен врио главы Отрадного с 10 ноября

Экс-глава Куйбышевского района Самары Георгий Выводцев с 10 ноября возглавил Отрадный. Соответствующее распоряжение губернатора Вячеслава Федорищева опубликовано на сайте правительства Самарской области.
Пока Георгий Выводцев будет занимать эту должность с приставкой "врио".
Напомним, о готовящемся назначении губернатор сообщил 27 октября на оперативном совещании правительства.
Покинувший пост главы Отрадного Владимир Чихирев 6 ноября был назначен временно исполняющим обязанности главы Кинельского района.
Куйбышевский район возглавил Владимир Чванов (тоже с приставкой "врио"), который работал заместителем главы.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.