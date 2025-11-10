Георгий Выводцев назначен врио главы Отрадного с 10 ноября

Экс-глава Куйбышевского района Самары Георгий Выводцев с 10 ноября возглавил Отрадный. Соответствующее распоряжение губернатора Вячеслава Федорищева опубликовано на сайте правительства Самарской области.

Пока Георгий Выводцев будет занимать эту должность с приставкой "врио".

Напомним, о готовящемся назначении губернатор сообщил 27 октября на оперативном совещании правительства.

Покинувший пост главы Отрадного Владимир Чихирев 6 ноября был назначен временно исполняющим обязанности главы Кинельского района.

Куйбышевский район возглавил Владимир Чванов (тоже с приставкой "врио"), который работал заместителем главы.