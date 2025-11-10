Владимир Чванов назначен врио главы Куйбышевского района Самары

С 8 ноября временно исполняющим обязанности главы администрации Куйбышевского района Самары назначен Владимир Чванов — первый заместитель главы администрации Куйбышевского района.

Георгий Выводцев, возглавлявший район, завершил свою работу на данном посту 7 ноября.

В администрации Самары заместителем главы города назначен Александр Гусев. Он будет курировать деятельность всех девяти районов областного центра. Ранее он занимал должность руководителя управления по обеспечению деятельности главы городского округа Самара Департамента организации процессов управления. Также с 2009 по 2018 гг. работал на должностях ведущего специалиста, консультанта и начальника отдела организационной работы в Администрации Железнодорожного района и в качестве консультанта — в Управлении информации и аналитики Администрации городского округа Самара.