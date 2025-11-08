16+
Глава Куйбышевского района Самары покинул пост

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Георгий Выводцев в пятницу, 7 ноября, покинул пост главы Куйбышевского района Самары. Об этом он сообщил на своей странице в Вконтакте.

Напомним, планируется, что Выводцев возглавит город Отрадный, мэр которого Владимир Чихирев 6 ноября был назначен временно исполняющим обязанности главы Кинельского района.

Октябрьским районом Георгий Выводцев руководил с апреля 2022 года. До этого он работал заместителем руководителя управления муниципального жилищного контроля департамента ЖКХ Самары, затем возглавлял отдел по ЖКХ и благоустройству Октябрьского района и был первым заместителем главы района.

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

