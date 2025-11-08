Глава Куйбышевского района Самары покинул пост

Георгий Выводцев в пятницу, 7 ноября, покинул пост главы Куйбышевского района Самары. Об этом он сообщил на своей странице в Вконтакте.
Напомним, планируется, что Выводцев возглавит город Отрадный, мэр которого Владимир Чихирев 6 ноября был назначен временно исполняющим обязанности главы Кинельского района.
Октябрьским районом Георгий Выводцев руководил с апреля 2022 года. До этого он работал заместителем руководителя управления муниципального жилищного контроля департамента ЖКХ Самары, затем возглавлял отдел по ЖКХ и благоустройству Октябрьского района и был первым заместителем главы района.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.