16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Врио главы Кинельского района назначен экс-мэр Отрадного Проводят уроки памяти: школьникам напоминают историю легендарного парада в Куйбышеве 7 ноября Объявлен конкурс на должность главы Кинельского района Глава Куйбышевского района Самары станет и.о. мэра Отрадного Сергей Кислинский утвержден в должности главы Хворостянского района

Муниципалитеты Власть и политика

Врио главы Кинельского района назначен экс-мэр Отрадного

КИНЕЛЬ. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Бывший глава Отрадного Владимир Чихирев назначен временно исполняющим обязанности главы Кинельского района. Соответствующее распоряжение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева опубликовано на сайте правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Напомним, глава Кинельского района Юрий Жидков был отправлен в отставку по итогам визита губернатора в муниципалитет 14 октября.

При этом 27 октября Вячеслав Федорищев сообщил, что глава Отрадного Владимир Чихирев переходит на работу в правительство Самарской области в качестве помощника губернатора по развитию Кинеля и Кинельского района.

Чихирев возглавлял Кинель в 2015-2021 годах. Он также был главой Октябрьска и занимал пост заместителя главы Волжского района. В 2023 г. полгода находился в командировке в городе Снежное Донецкой народной республики.

Отрадный при этом должен возглавить глава Куйбышевского района Самары Георгий Выводцев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30