Врио главы Кинельского района назначен экс-мэр Отрадного

Бывший глава Отрадного Владимир Чихирев назначен временно исполняющим обязанности главы Кинельского района. Соответствующее распоряжение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева опубликовано на сайте правительства региона.

Напомним, глава Кинельского района Юрий Жидков был отправлен в отставку по итогам визита губернатора в муниципалитет 14 октября.

При этом 27 октября Вячеслав Федорищев сообщил, что глава Отрадного Владимир Чихирев переходит на работу в правительство Самарской области в качестве помощника губернатора по развитию Кинеля и Кинельского района.

Чихирев возглавлял Кинель в 2015-2021 годах. Он также был главой Октябрьска и занимал пост заместителя главы Волжского района. В 2023 г. полгода находился в командировке в городе Снежное Донецкой народной республики.

Отрадный при этом должен возглавить глава Куйбышевского района Самары Георгий Выводцев.