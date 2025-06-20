Люди - главный актив: как бизнесу разных масштабов удерживать ценные кадры

18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась дискуссия "Интеллектуальный батл: Системность и масштаб vs гибкость и инновационность", организованная "Деловой Россией". Артем Кумпель, старший управляющий директор "Авито", поделился ключевыми выводами о рынке труда, корпоративной культуре и адаптации бизнеса в условиях кризисов.
Рынок труда сохраняет соискательский характер при рекордно низкой безработице (2,3% в марте 2025 года) и остром дефиците кадров в ключевых отраслях. Демографические ограничения и нехватка специалистов в массовых сегментах вынуждают бизнес кардинально менять подходы к управлению персоналом. Как отмечает Артем Кумпель, в этих условиях критически важно не просто привлекать таланты, но и комплексно работать с человеческим капиталом: развивать профессионализм имеющихся сотрудников, оптимизировать процессы и сохранять корпоративные ценности.
"Кадры уходят не просто в крупные или малые компании - они ищут места, где чувствуют свою ценность. Сегодня выигрывают не те, у кого больше бюджет, а те, кто умеет сочетать системность корпораций с гибкостью стартапов. Наш опыт с 1000 сотрудников в 2019 году до 10000 сегодня показывает: сохраняя культуру и предпринимательский дух, можно расти быстрее рынка", - комментирует Артем Кумпель, старший управляющий директор "Авито".
Однако ключевое значение имеет не простое декларирование ценностей, а их практическое воплощение в повседневной работе. В "Авито" этот подход реализуется через несколько взаимосвязанных механизмов: тщательный отбор сотрудников, разделяющих корпоративные принципы, продуманный процесс адаптации новых работников, где культура компании объясняется с первых дней работы. Такой комплексный подход позволяет сохранять корпоративную идентичность даже в условиях стремительного роста численности персонала.
Для решения ключевых кадровых вызовов "Авито" предлагает комплексный подход, объединяющий лучшие практики разных форматов бизнеса. Перспективным направлением служит создание совместных проектов между корпорациями и стартапами, где масштаб ресурсов сочетается с гибкостью решений. Особое внимание уделяется цифровизации HR-процессов - внедрению чат-ботов для первичного отбора, систем ИИ-аналитики резюме и автоматизированных платформ для работодателей, что особенно важно для поколения Z, ценящего скорость и прозрачность процессов.
Параллельно развиваются образовательные инициативы: межкорпоративные программы обмена опытом, стажировки с возможностью последующего трудоустройства и создание региональных кадровых хабов, объединяющих потенциал крупных и небольших компаний. Такой синтез технологий и коллабораций позволяет преодолеть традиционное противостояние "гибкость vs масштаб", создавая среду для развития персонала в любом формате бизнеса.
Последние комментарии
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?