Люди - главный актив: как бизнесу разных масштабов удерживать ценные кадры

18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась дискуссия "Интеллектуальный батл: Системность и масштаб vs гибкость и инновационность", организованная "Деловой Россией". Артем Кумпель, старший управляющий директор "Авито", поделился ключевыми выводами о рынке труда, корпоративной культуре и адаптации бизнеса в условиях кризисов.

Рынок труда сохраняет соискательский характер при рекордно низкой безработице (2,3% в марте 2025 года) и остром дефиците кадров в ключевых отраслях. Демографические ограничения и нехватка специалистов в массовых сегментах вынуждают бизнес кардинально менять подходы к управлению персоналом. Как отмечает Артем Кумпель, в этих условиях критически важно не просто привлекать таланты, но и комплексно работать с человеческим капиталом: развивать профессионализм имеющихся сотрудников, оптимизировать процессы и сохранять корпоративные ценности.

"Кадры уходят не просто в крупные или малые компании - они ищут места, где чувствуют свою ценность. Сегодня выигрывают не те, у кого больше бюджет, а те, кто умеет сочетать системность корпораций с гибкостью стартапов. Наш опыт с 1000 сотрудников в 2019 году до 10000 сегодня показывает: сохраняя культуру и предпринимательский дух, можно расти быстрее рынка", - комментирует Артем Кумпель, старший управляющий директор "Авито".

Однако ключевое значение имеет не простое декларирование ценностей, а их практическое воплощение в повседневной работе. В "Авито" этот подход реализуется через несколько взаимосвязанных механизмов: тщательный отбор сотрудников, разделяющих корпоративные принципы, продуманный процесс адаптации новых работников, где культура компании объясняется с первых дней работы. Такой комплексный подход позволяет сохранять корпоративную идентичность даже в условиях стремительного роста численности персонала.

Для решения ключевых кадровых вызовов "Авито" предлагает комплексный подход, объединяющий лучшие практики разных форматов бизнеса. Перспективным направлением служит создание совместных проектов между корпорациями и стартапами, где масштаб ресурсов сочетается с гибкостью решений. Особое внимание уделяется цифровизации HR-процессов - внедрению чат-ботов для первичного отбора, систем ИИ-аналитики резюме и автоматизированных платформ для работодателей, что особенно важно для поколения Z, ценящего скорость и прозрачность процессов.

Параллельно развиваются образовательные инициативы: межкорпоративные программы обмена опытом, стажировки с возможностью последующего трудоустройства и создание региональных кадровых хабов, объединяющих потенциал крупных и небольших компаний. Такой синтез технологий и коллабораций позволяет преодолеть традиционное противостояние "гибкость vs масштаб", создавая среду для развития персонала в любом формате бизнеса.