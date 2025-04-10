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Занятость Экономическая политика

Авито Работа: почти половина (49%) россиян связаны со сферой торговли

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито Работа провела опрос среди 10 тыс. россиян, чтобы выяснить, какие преимущества они видят в работе в торговле. Опрос показал, что больше всего респонденты ценят в этой сфере возможность выбрать гибкий график работы (41%) и получать дополнительный доход благодаря подработкам (35%). Среди плюсов опрошенные также назвали возможность влиять на размер дохода за счет премий за выполнение плана и объемы продаж (32%). Исследование проведено в рамках подготовки к национальному Чемпионату розничных профессий Retail Skills, который состоится в Москве с 18 по 19 апреля 2025 года.

Как показывают данные опроса, работа в ритейле привлекает респондентов не только возможностью начать карьеру без опыта и специальной подготовки (27%), но и перспективами профессионального роста (25%), стабильностью сферы (25%), а также достойным уровнем оплаты труда (25%).

Преимущества работы в сфере торговли по мнению россиян

Преимущества работы в торговле

Доля ответов респондентов, назвавших преимущество, %

Гибкий график, возможность выбрать удобные смены и часы работы

41%

Возможность подрабатывать и иметь дополнительный доход

35%

Возможность влиять на размер дохода (премии за выполнение планов, за объемы продаж и т. д.)

32%

Возможности обучения и получения профессии на рабочем месте, не имея опыта и специальных навыков

27%

Перспективы карьерного роста и развития

25%

Востребованная, надежная сфера работы

25%

Конкурентная заработная плата

25%

Комфортные условия труда, доступ к современным технологиям

24%

Интересные задачи и проекты

20%

Социальные льготы и гарантии для сотрудников

16%

Престижная сфера работы

13%

Согласно результатам опроса, почти половина (49%) россиян так или иначе связаны со сферой торговли: 16% работают в ней сейчас, 23% имели такой опыт в прошлом, а 10% временно приостановили или завершили карьеру в этой отрасли.

Интересно, что среди опрошенных до сих пор работают в торговле 41% представителей массовых специальностей, треть (33%) топ-менеджеров и 28% руководителей отделов, а также 22% квалифицированных офисных специалистов.

26% опрошенных готовы рассмотреть трудоустройство в ритейле или e-commerce в будущем. При этом 24% россиян в целом не планируют искать новую работу, а для еще 17% респондентов не важна сфера деятельности, так как при поиске работы они больше ориентируются на условия труда и должность.

Наибольший интерес к трудоустройству в торговле проявляют топ-менеджеры (37%), руководители подразделений (33%), а также специалисты массовых (34%) и офисных профессий (30%). Среди всех возрастных групп чаще всего о желании работать в торговле заявляли респонденты 35–44 и 25–34 лет (по 31%), а также молодежь 18–24 лет (30%).

Несмотря на преимущества, многие респонденты отмечают и барьеры, мешающие им рассматривать карьеру в торговле. Главными причинами отказа от работы в этой сфере опрошенные назвали высокий уровень стресса и постоянное общение с клиентами (37%), низкую заработную плату (34%), а также конфликтные ситуации и негативное отношение клиентов (31%).

Россиян, ушедших из торговли или никогда не работавших в этой отрасли, также попросили назвать условия, которые могут побудить их вернуться или попробовать себя в этой сфере. Основными условиями стали увеличение заработной платы (50%), возможность работать по гибкому графику или удаленно (40%) — причем этот фактор оказался значительно важнее для женщин (46%), чем для мужчин (34%). Для многих важным условием также оказались стабильность и надежность компании (34%).

При этом представления о работе в торговле формируются в основном через личные контакты: 35% респондентов признались, что их мнение зависит от общения с уже работающими в отрасли людьми, а 33% опираются на собственный опыт. Реже на мнение респондентов влияли анализ вакансий и собеседования в компаниях (13%), социальные сети, мемы и форумы (10%), статьи в СМИ, новости, обзоры и исследования рынка труда (8%). 30% опрошенных россиян признались, что мало знают о работе в торговле.

"Ритейл оказывает колоссальное влияние на рынок труда в России. Исследование Авито Работа показало, что почти половина россиян так или иначе связаны со сферой розничной торговли: 16% работают в ритейле сейчас, более 30% имеют такой опыт. Это значит, что работа розничных компаний над производительностью труда людей, над обучением и развитием талантов вносит значительный вклад в экономику всей страны. Центром объединения этих усилий в ритейле становится Чемпионат розничных профессий. Первый национальный финал соревнований пройдет 18 и 19 апреля в Москве на ВДНХ и объединит топ-100 профессионалов из более 25 городов России. Силами государственных структур, бизнес-ассоциаций и лидеров розничного рынка, таких как Пятерочка, Перекресток, Ашан, Спар, Азбука вкуса, Чижик формируется социальный лифт для талантов, система подготовки и оценки опережающих стандартов производительности труда и качества услуг", — рассказывает Алексей Филатов, основатель Академии ритейла.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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