Авито Работа: почти половина (49%) россиян связаны со сферой торговли

Авито Работа провела опрос среди 10 тыс. россиян, чтобы выяснить, какие преимущества они видят в работе в торговле. Опрос показал, что больше всего респонденты ценят в этой сфере возможность выбрать гибкий график работы (41%) и получать дополнительный доход благодаря подработкам (35%). Среди плюсов опрошенные также назвали возможность влиять на размер дохода за счет премий за выполнение плана и объемы продаж (32%). Исследование проведено в рамках подготовки к национальному Чемпионату розничных профессий Retail Skills, который состоится в Москве с 18 по 19 апреля 2025 года.

Как показывают данные опроса, работа в ритейле привлекает респондентов не только возможностью начать карьеру без опыта и специальной подготовки (27%), но и перспективами профессионального роста (25%), стабильностью сферы (25%), а также достойным уровнем оплаты труда (25%).

Преимущества работы в сфере торговли по мнению россиян

Преимущества работы в торговле Доля ответов респондентов, назвавших преимущество, % Гибкий график, возможность выбрать удобные смены и часы работы 41% Возможность подрабатывать и иметь дополнительный доход 35% Возможность влиять на размер дохода (премии за выполнение планов, за объемы продаж и т. д.) 32% Возможности обучения и получения профессии на рабочем месте, не имея опыта и специальных навыков 27% Перспективы карьерного роста и развития 25% Востребованная, надежная сфера работы 25% Конкурентная заработная плата 25% Комфортные условия труда, доступ к современным технологиям 24% Интересные задачи и проекты 20% Социальные льготы и гарантии для сотрудников 16% Престижная сфера работы 13%

Согласно результатам опроса, почти половина (49%) россиян так или иначе связаны со сферой торговли: 16% работают в ней сейчас, 23% имели такой опыт в прошлом, а 10% временно приостановили или завершили карьеру в этой отрасли.

Интересно, что среди опрошенных до сих пор работают в торговле 41% представителей массовых специальностей, треть (33%) топ-менеджеров и 28% руководителей отделов, а также 22% квалифицированных офисных специалистов.

26% опрошенных готовы рассмотреть трудоустройство в ритейле или e-commerce в будущем. При этом 24% россиян в целом не планируют искать новую работу, а для еще 17% респондентов не важна сфера деятельности, так как при поиске работы они больше ориентируются на условия труда и должность.

Наибольший интерес к трудоустройству в торговле проявляют топ-менеджеры (37%), руководители подразделений (33%), а также специалисты массовых (34%) и офисных профессий (30%). Среди всех возрастных групп чаще всего о желании работать в торговле заявляли респонденты 35–44 и 25–34 лет (по 31%), а также молодежь 18–24 лет (30%).

Несмотря на преимущества, многие респонденты отмечают и барьеры, мешающие им рассматривать карьеру в торговле. Главными причинами отказа от работы в этой сфере опрошенные назвали высокий уровень стресса и постоянное общение с клиентами (37%), низкую заработную плату (34%), а также конфликтные ситуации и негативное отношение клиентов (31%).

Россиян, ушедших из торговли или никогда не работавших в этой отрасли, также попросили назвать условия, которые могут побудить их вернуться или попробовать себя в этой сфере. Основными условиями стали увеличение заработной платы (50%), возможность работать по гибкому графику или удаленно (40%) — причем этот фактор оказался значительно важнее для женщин (46%), чем для мужчин (34%). Для многих важным условием также оказались стабильность и надежность компании (34%).

При этом представления о работе в торговле формируются в основном через личные контакты: 35% респондентов признались, что их мнение зависит от общения с уже работающими в отрасли людьми, а 33% опираются на собственный опыт. Реже на мнение респондентов влияли анализ вакансий и собеседования в компаниях (13%), социальные сети, мемы и форумы (10%), статьи в СМИ, новости, обзоры и исследования рынка труда (8%). 30% опрошенных россиян признались, что мало знают о работе в торговле.

"Ритейл оказывает колоссальное влияние на рынок труда в России. Исследование Авито Работа показало, что почти половина россиян так или иначе связаны со сферой розничной торговли: 16% работают в ритейле сейчас, более 30% имеют такой опыт. Это значит, что работа розничных компаний над производительностью труда людей, над обучением и развитием талантов вносит значительный вклад в экономику всей страны. Центром объединения этих усилий в ритейле становится Чемпионат розничных профессий. Первый национальный финал соревнований пройдет 18 и 19 апреля в Москве на ВДНХ и объединит топ-100 профессионалов из более 25 городов России. Силами государственных структур, бизнес-ассоциаций и лидеров розничного рынка, таких как Пятерочка, Перекресток, Ашан, Спар, Азбука вкуса, Чижик формируется социальный лифт для талантов, система подготовки и оценки опережающих стандартов производительности труда и качества услуг", — рассказывает Алексей Филатов, основатель Академии ритейла.