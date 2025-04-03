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Занятость Экономическая политика

Дмитрий Пучков, Авито Работа: AI позволяет соискателям создавать резюме за 30–40 секунд

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков выступит на Форуме труда — 2025, который пройдет 2–4 апреля в Санкт-Петербурге. Особое внимание на мероприятиях форума будет уделено трансформации рынка труда, развитию HR-маркетинга, внедрению искусственного интеллекта в рекрутинге и росту числа вакансий с возможностью переобучения.

Дмитрий Пучков выступит в рамках пленарной сессии "Человеческий капитал: дефицит или трансформация?" и расскажет о формировании новых подходов к созданию и анализу резюме с применением искусственного интеллекта.

В ходе пресс-конференции о старте форума спикер отметил, что цифровизация рекрутинга неизбежна: AI позволяет соискателям создавать резюме за 30–40 секунд. При этом ИИ активно используется и работодателями — например, для генерации вакансий и анализа резюме. Однако технологии не заменяют специалистов, а повышают эффективность их процессов.

По данным Авито Работы, число предложений работы с переобучением выросло в три раза, особенно в ритейле и складской логистике. Также увеличилось количество вакансий для более квалифицированных специалистов, где переобучение занимает от 4 до 6 месяцев, например, в сфере продаж их стало на 70% больше.

Авито Работа в рамках форума организует две собственные сессии:

  • Первая — "Нанять или удержать: стратегические выборы в рекрутменте массовых профессий" — будет посвящена обсуждению приоритетов бизнеса в области управления персоналом. Эксперты платформы вместе с представителями крупных компаний, HR-специалистами и отраслевыми аналитиками рассмотрят успешные кейсы, методы найма и удержания сотрудников, а также перспективные подходы к формированию стабильной и продуктивной рабочей среды.
  • Вторая сессия — круглый стол "Не просто рекрутинг: как HR-маркетинг меняет правила игры", где спикеры расскажут о новых стратегиях привлечения и удержания сотрудников с помощью маркетинговых инструментов. По данным опроса Авито Работы, сегодня ключевым фактором для сотрудников становятся не только зарплаты, но и дополнительные льготы, такие как ДМС (38%), гибкий график (30%), обучение за счет компании и оплата транспорта (29%).

Кроме этого, эксперты Авито Работы примут участие в центральных дискуссиях форума. Также эксперты выступят на главной панельной дискуссии форума и XIV Межрегиональной конференции "Национальный проект "Кадры": новый инструмент для развития национальной экономики". В ходе мероприятия состоится обмен опытом Служб занятости, обсуждение совместных решений и разработка принципов в области труда и занятости в новой социально-экономической реальности.

"На рынке труда продолжает расти число новых вакансий от работодателей, однако темпы этого роста постепенно замедляются. По итогам зимы 2024/2025 года количество новых вакансий на платформе увеличилось на 41% год к году. Это подтверждает, что рынок труда стабилизируется, но при этом остается рынком соискателя — в ряде отраслей по-прежнему ощущается нехватка специалистов. В таких условиях важно, чтобы работодатели предлагали конкурентные условия, а соискатели адаптировались к новым требованиям рынка", — отметил Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы.

"Уже в девятый раз Форум труда в Санкт-Петербурге собирает представителей власти, бизнеса и работодателей для обсуждения вопросов труда, занятости, миграции. Мы стремимся к тому, чтобы на площадках форума не просто происходил обмен опытом, но и вырабатывались эффективные решения. Это возможно только в диалоге, поэтому важно, что у Форума сложился пул партнеров, занимающих ключевые места в вопросах поиска и найма персонала и внедряющих инновации в этих сферах", — прокомментировал Василий Пониделко, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

С 2 по 4 апреля в Санкт-Петербурге пройдет крупнейший в России Форум труда 2025 — центральная дискуссионная площадка для обсуждения будущего рынка труда, кадровой политики и стратегий развития занятости. Генеральным партнером мероприятия выступит Авито Работа.

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Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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