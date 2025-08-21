Пенсионер на Range Rover сбил мотоциклиста в Тольятти

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 20 августа, в Тольятти около 20:05 70-летний мужчина на Range Rover на ул. Маршала Жукова возле дома 16В при развороте вне перекрестка допустил столкновение со встречным мотоциклом BMW.

Фото: ГУ МВД по Самарской области