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Занятость Экономическая политика

Три миллиона студентов смогут найти работу благодаря партнерской программе "Авито"

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Авито" и "Ростелеком" заключили партнерское соглашение на ПМЭФ-2025. Третьей стороной подписания выступила компания УК "Цифра Инвест" - интегратор digital-платформы для вузов "Цифровой кампус".

В соответствии с подписанным соглашением компании будут развивать "Цифровой кампус" - технологическую платформу для взаимодействия студентов, педагогов и представителей бизнеса. Сервис способствует трудоустройству выпускников: за три года партнерства с "Авито" проект охватит 500+ университетов и 3 млн студентов. Инициатива направлена на реализацию нацпроектов "Молодежь и дети" и "Кадры".

Валерий Ермаков, заместитель президента, председателя правления "Ростелеком":

"Экосистема "Цифровой Кампус" - живая среда взаимодействия студента, вуза и бизнеса. Здесь выстраивается карьерный трек с первого курса в digital-формате. Партнерство с "Авито" открывает разные векторы профессионального роста: можно устроиться в компанию или запустить собственное дело".

Артем Кумпель, старший управляющий директор "Авито":

"Мы предоставляем молодым людям возможность найти себя, какой бы путь они ни выбрали. Можно начать зарабатывать первые деньги и получать опыт, найдя работу или подработку на платформе: за год количество вакансий для начинающих специалистов выросло на 37%. Либо попробовать себя в предпринимательстве (на "Авито.Услугах" стартовые барьеры минимальны). К нам уже присоединились 200 тысяч новых бизнесменов, при этом спрос на услуги растет быстрее предложения - на 15% в год. Партнерство с "Ростелекомом" позволит масштабировать эти возможности для миллионов студентов".

Андрей Ремпель, генеральный директор УК "Цифра Инвест":

"Одной из ключевых задач масштабирования "Цифрового кампуса" является экосистемный подход и возможность реализовать бесшовную интеграцию уже разработанных модулей платформы с EdTech и HRTech продуктами "Ростелекома" и Авито, встраивая их в ИТ-ландшафт ВУЗов. Мы представляем студентам возможность создать свой собственный образовательный и карьерный путь. А также оказываем организационную и финансовую поддержку студенческим стартапам. Вместе с бизнес-партнерами мы создаем места для инновационного и технологического предпринимательства в университетах. Для этих целей УК "Цифра Инвест" планирует открыть более 30 "Цифровых лабораторий", что обеспечит создание новых рабочих мест и эффективное взаимодействие со студенческим сообществом, бизнесом и государством.

Борьба с кадровым дефицитом

Проект поможет молодым людям в поиске работы, а бизнесу - в подборе квалифицированного персонала. Он также призван сформировать новые стандарты взаимодействия на трудовом рынке. Совместные аналитические исследования, образовательные инициативы и цифровые инструменты помогут оптимизировать процессы найма, сократить дисбаланс в занятости и создать благоприятные условия для развития предпринимательства.

"Авито.Услуги" и "Ростелеком" планируют дополнительные льготы для МСП и обучающие программы с участием экспертов платформы "Авито".

Программа "Ростелеком", "Авито" и "УК Цифра Инвест" нацелена на решение проблемы молодежной безработицы и поддержку предпринимательской активности студентов через цифровые решения, а также на содействие трудоустройству граждан, помощь работодателям в подборе кадров, популяризацию бизнес-инициатив и реализацию совместных мер по снижению напряженности на рынке труда.

УК "Цифра Инвест" - отечественный интегратор ИТ-решений, специализирующийся на реализации проектов государственно-частного партнерства в области информационных технологий, EdTech, HRTech и экономики данных.

Совместно с ПАО "Ростелеком", УК "Цифра Инвест" в качестве оператора реализует федеральный проект по внедрению ИТ платформы "Цифровой Кампус" и развитию сети цифровых лабораторий для студентов вузов и ссузов, а также для участников региональных молодежных и профессиональных объединений, с потенциалом охвата аудитории более 8 млн человек.

ИТ платформа "Цифровой кампус" - это мобильное приложение, включающее набор отдельных модулей и клиентских сервисов для молодежной аудитории:

1) Сервис трудоустройства - агрегатор вакансий и предложений о проектной работе от крупнейших федеральных работодателей, компаний государственного и частного сектора.

2) Сервис расписания - агрегатор всех учебных и иных профессиональных занятий в вузах, колледжах, молодежных, творческих, патриотических и спортивных организациях.

3) Сервис афиши мероприятий - агрегатор анонса и регистрации на широкий спектр активностей (форумы, концерты, выставки, соревнования).

4) Сервис молодежной лояльности - бонусная программа от партнеров платформы с перспективой создания единой молодежной карты.

5) Социальные и административные сервисы - опросов, рейтингов, проектной работы и технологического предпринимательства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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