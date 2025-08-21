На участке ул. Комсомольской в Самаре временно ограничат движение транспорта

В Самаре отремонтируют коллектор, проходящий под ул. Комсомольской, между домами №36 и №42. В связи с этим будет временно ограничено движение транспорта, сообщает мэрия областной столицы.
С 23:59 21 августа до 23:59 минут 26 августа ограничат движение автотранспорта на участке проезжей части по ул. Комсомольской в границах улиц Куйбышева и Фрунзе.
В указанный период автобусы маршрута №226 будут следовать по измененной трассе - в объезд по улицам Пионерской и Куйбышева.
С временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях на сайте администрации города.
