В Сбере стартовала весенняя волна набора студентов-стажёров

В Сбере стартовал набор на весеннюю волну стажировок для студентов очной формы обучения ИТ, технических, экономических и бизнес-специальностей. Приём заявок продлится до 31 мая. Подать заявку могут студенты вузов или колледжей начиная со второго курса обучения, сообщили в пресс-службе компании.

В число городов-участников в этом сезоне входят: Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, Казань, Владивосток, Хабаровск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Воронеж, Ижевск, Луганск и Тамбов.

Стажировки в Сбере оплачиваются: при полной занятости студент сможет зарабатывать до 71 800 руб. в месяц (до вычета налогов) в зависимости от региона. График гибкий: от 20 до 40 часов в неделю, возможна удаленная работа по согласованию с руководителем.

Стажировка длится 3 месяца с возможным продлением на такой же период. По итогам студента могут пригласить на постоянную работу в штат Сбера.

Подать заявку на стажировку можно на SberStudent — список актуальных направлений будет регулярно обновляться на сайте.

Ольга Цуканова, управляющий директор, руководитель Дирекции академических партнерств Сбербанка:

"На стажировке в Сбере мы даём возможность попробовать разные направления работы, чтобы студенты могли понять, что им по-настоящему интересно, раскрыть свой потенциал. Это время, когда можно учиться новому под руководством наставников. Для многих стажировка становится точкой, где формируется профессиональная уверенность и понимание того, как применять знания на практике. Мы инвестируем в стажёров сегодня, чтобы завтра работать с профессионалами, которые не только обладают необходимыми навыками, но и разделяют ценности нашей компании".

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Популярность стажировок в Сбере продолжает расти: в прошлом году в Самаре 37 студентов получили ценный опыт работы в нашей команде, и почти половина из них уже стали полноправными сотрудниками банка. В этом году мы вновь открываем двери для талантливых ребят, обучающихся на очной форме высших учебных заведениях. Предложение актуально для тех, кто мечтает начать карьеру в качестве клиентского менеджера в управлении продаж малому бизнесу. Все стажеры пройдут трехступенчатый отбор, начиная с заполнения анкеты и заканчивая финальным собеседованием с будущим наставником. А те, кто покажет себя с лучшей стороны, получат уникальную возможность стать частью дружной семьи Сбера".