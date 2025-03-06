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Занятость Экономическая политика

В Сбере стартовала весенняя волна набора студентов-стажёров

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сбере стартовал набор на весеннюю волну стажировок для студентов очной формы обучения ИТ, технических, экономических и бизнес-специальностей. Приём заявок продлится до 31 мая. Подать заявку могут студенты вузов или колледжей начиная со второго курса обучения, сообщили в пресс-службе компании.

В число городов-участников в этом сезоне входят: Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, Казань, Владивосток, Хабаровск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Воронеж, Ижевск, Луганск и Тамбов.

Стажировки в Сбере оплачиваются: при полной занятости студент сможет зарабатывать до 71 800 руб. в месяц (до вычета налогов) в зависимости от региона. График гибкий: от 20 до 40 часов в неделю, возможна удаленная работа по согласованию с руководителем.

Стажировка длится 3 месяца с возможным продлением на такой же период. По итогам студента могут пригласить на постоянную работу в штат Сбера.

Подать заявку на стажировку можно на SberStudent — список актуальных направлений будет регулярно обновляться на сайте.

Ольга Цуканова, управляющий директор, руководитель Дирекции академических партнерств Сбербанка:

"На стажировке в Сбере мы даём возможность попробовать разные направления работы, чтобы студенты могли понять, что им по-настоящему интересно, раскрыть свой потенциал. Это время, когда можно учиться новому под руководством наставников. Для многих стажировка становится точкой, где формируется профессиональная уверенность и понимание того, как применять знания на практике. Мы инвестируем в стажёров сегодня, чтобы завтра работать с профессионалами, которые не только обладают необходимыми навыками, но и разделяют ценности нашей компании".

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Популярность стажировок в Сбере продолжает расти: в прошлом году в Самаре 37 студентов получили ценный опыт работы в нашей команде, и почти половина из них уже стали полноправными сотрудниками банка. В этом году мы вновь открываем двери для талантливых ребят, обучающихся на очной форме высших учебных заведениях. Предложение актуально для тех, кто мечтает начать карьеру в качестве клиентского менеджера в управлении продаж малому бизнесу. Все стажеры пройдут трехступенчатый отбор, начиная с заполнения анкеты и заканчивая финальным собеседованием с будущим наставником. А те, кто покажет себя с лучшей стороны, получат уникальную возможность стать частью дружной семьи Сбера".

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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