В Сбере стартовала весенняя волна набора студентов-стажёров

В Сбере стартовал набор на весеннюю волну стажировок для студентов очной формы обучения ИТ, технических, экономических и бизнес-специальностей. Приём заявок продлится до 31 мая. Подать заявку могут студенты вузов или колледжей начиная со второго курса обучения, сообщили в пресс-службе компании.
В число городов-участников в этом сезоне входят: Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, Казань, Владивосток, Хабаровск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Воронеж, Ижевск, Луганск и Тамбов.
Стажировки в Сбере оплачиваются: при полной занятости студент сможет зарабатывать до 71 800 руб. в месяц (до вычета налогов) в зависимости от региона. График гибкий: от 20 до 40 часов в неделю, возможна удаленная работа по согласованию с руководителем.
Стажировка длится 3 месяца с возможным продлением на такой же период. По итогам студента могут пригласить на постоянную работу в штат Сбера.
Подать заявку на стажировку можно на SberStudent — список актуальных направлений будет регулярно обновляться на сайте.
Ольга Цуканова, управляющий директор, руководитель Дирекции академических партнерств Сбербанка:
"На стажировке в Сбере мы даём возможность попробовать разные направления работы, чтобы студенты могли понять, что им по-настоящему интересно, раскрыть свой потенциал. Это время, когда можно учиться новому под руководством наставников. Для многих стажировка становится точкой, где формируется профессиональная уверенность и понимание того, как применять знания на практике. Мы инвестируем в стажёров сегодня, чтобы завтра работать с профессионалами, которые не только обладают необходимыми навыками, но и разделяют ценности нашей компании".
Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:
"Популярность стажировок в Сбере продолжает расти: в прошлом году в Самаре 37 студентов получили ценный опыт работы в нашей команде, и почти половина из них уже стали полноправными сотрудниками банка. В этом году мы вновь открываем двери для талантливых ребят, обучающихся на очной форме высших учебных заведениях. Предложение актуально для тех, кто мечтает начать карьеру в качестве клиентского менеджера в управлении продаж малому бизнесу. Все стажеры пройдут трехступенчатый отбор, начиная с заполнения анкеты и заканчивая финальным собеседованием с будущим наставником. А те, кто покажет себя с лучшей стороны, получат уникальную возможность стать частью дружной семьи Сбера".
Последние комментарии
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?