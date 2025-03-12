На "Электрощит Самара" прошло расширенное заседание Союза работодателей Самарской области

"Электрощит Самара" состоялось расширенное заседание Совета ассоциации "Союз работодателей Самарской области" под председательством президента ассоциации СРСО Алексея Гусева.

В заседании приняли участие министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, заместитель министра образования Ольга Лысикова, руководитель Самарского УФАС России Леонид Пак, заместитель начальника УФСИН России по Самарской области Александр Горяинов, начальник УВМ ГУ МВД России по Самарской области Денис Сафаров, директор макрорегиона Волга АО "Почта России" Андрей Попов и более 50 руководителей предприятий и организаций — членов ассоциации.

Для участников мероприятия была подготовлена насыщенная программа посещения промышленной площадки "Электрощит Самара". В рамках экскурсии участники мероприятия смогли ознакомиться с работой предприятия, оценить уровень развития производственной площадки и современного оборудования. После знакомства с производством состоялось расширенное собрание ассоциации, в ходе которого обсуждался широкий круг вопросов.

С приветственным словом к участникам заседания выступил генеральный директор "Электрощит Самара" Дмитрий Куприянов: "Для Электрощит Самара, давнего и активного члена Союза работодателей Самарской области, большая честь принимать на своей площадке расширенное заседание. Это отличная возможность продемонстрировать наши достижения и поделиться опытом, особенно в части работы с коллективом. Мы стремимся сломать стереотип о заводе как о непривлекательном месте работы, в том числе и для молодежи — и средний возраст наших сотрудников, составляющий 40 лет, говорит о том, что нам это удается. Убеждены, что тесное взаимодействие между предприятиями, органами власти и образовательными учреждениями — ключевой фактор успешного развития экономики региона. Электрощит Самара" всегда открыт к сотрудничеству, готов делиться своим опытом и поддерживать инициативы, направленные на повышение конкурентоспособности самарской промышленности".

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков в своем выступлении сделал акцент на ситуацию в промышленности Самарской области и перспективах ее развития в 2025 году.

Участники заседания обсудили вопросы комплексного взаимодействия образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования с промышленными предприятиями — членами ассоциации "Союз работодателей Самарской области", контроля за ценообразованием сырьевой составляющей Самарского управления Федеральной антимонопольной службы России, вопросы миграционной политики региона, а также производственный потенциал исправительных учреждений УФСИН России по Самарской области и другое.

В завершении мероприятия состоялся прием в Ассоциацию СРСО новых членов.

Алексей Гусев, президент Союза работодателей Самарской области: "Сегодняшнее заседание — важная площадка для конструктивного диалога по ключевым вопросам развития промышленности региона. Мы рассмотрели широкий спектр тем, от индекса промышленного производства и подготовки кадров до готовности предприятий к празднованию 80-летия Великой Победы. Особую ценность представляют выездные заседания, позволяющие обмениваться опытом и знакомиться с передовыми практиками непосредственно на производстве. Для сотрудников принимающего предприятия — это также отличная возможность продемонстрировать свои достижения".