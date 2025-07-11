Бригады врачей Волжской больницы выезжают к пациентам на служебном катере

Мультидисциплинарная бригада врачей Волжской районной клинической больницы впервые переправилась через Волгу на служебном катере. Появление в распоряжении медработников водного транспорта увеличит доступность и оперативность консультационной и диагностической помощи жителям села Рождествено и других населенных пунктов.
Ранее сотрудникам с оборудованием приходилось добираться до села на общественном речном транспорте.
"В настоящий момент в поликлинике села Рождествено медицинскую помощь получают около 2700 человек. Для приближения медицинской помощи жителям другого берега Волги осуществляется выезд узких специалистов дважды в месяц. С появлением своего водного транспорта добираться специалистам намного комфортнее", — рассказала заместитель главного врача по амбулаторно- поликлинической работе Волжской РКБ Ольга Гусева.
В этот раз в составе бригады были врач-кардиолог, врач-гериатр, врач-травматолог-ортопед и врач ультразвуковой диагностики. С собой у медработников было современное переносное оборудование — УЗИ-аппарат, электрокардиограф, поставленные благодаря национальному проекту.
По словам врача травматолога-ортопеда Евгения Малютина, с собой берут все необходимое для полноценного приема пациентов. За день каждый специалист принимает около 20 пациентов.
"Ранее для обследования сердца мне приходилось приезжать в Самару. Теперь же я могу проверить здоровье, не выезжая за пределы родного села. У нас много пожилых людей, добираться в город нелегко. Узкие специалисты приезжают к нам, проводят осмотры, назначают лечение. Все добрые и отзывчивые. Это большая помощь для нас", — отметила коренная жительница села Светлана.
Также пациентов отдаленных территорий при необходимости доставляют на автотранспорте в поликлинику с. Рождествено для консультации врачей и проведения диагностических исследований.
В мае текущего года открыт ФАП в селе Шелехметь Волжского района, который также находится на другом берегу. Он возведен благодаря дополнительным средствам областного бюджета, выделенным по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Около 300 жителей получают первичную и неотложную медицинскую помощь, проходят профилактические осмотры и диспансеризацию в современных условиях.
Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В рамках нацпроекта ведется строительство новых медицинских объектов в селах и городах, учреждения оснащаются современным оборудованием и автотранспортом.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас