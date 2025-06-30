По программе "Земский доктор/Земский фельдшер" в Самарской области планируется трудоустроить 110 медработников

В текущем году участниками программы "Земский доктор / Земский фельдшер" в Самарской области уже стали 56 специалистов, среди которых врач-офтальмолог Октябрьской центральной городской больницы Сергей Гаврилов.

Сергей Гаврилов ведет прием взрослого и детского населения. Ранее для получения офтальмологической медицинской помощи пациентам приходилось ездить в Самару. Теперь она стала доступнее: врач не только ведет прием в поликлинике, но и еженедельно выезжает в детские сады и школы для проведения профилактических осмотров.

Молодой специалист воспользовался государственной поддержкой и получил 1 миллион рублей.

"Я 3 года работал врачом-офтальмологом в Самарской больнице, а также в частной клинике. После чего решил переехать в Октябрьск. Существенной поддержкой при переезде стало получение единовременной выплаты по программе. Собираюсь направить её на приобретение жилья", — рассказал Сергей Игоревич.

Главный врач Октябрьской больницы Светлана Шугурова отметила, что в учреждении создаются все условия для привлечения и поддержки молодых специалистов. При необходимости медработникам готовы предоставить служебное жилье, а также помочь с устройством детей в сады и школы.

"Мы рады, что к нам приходят молодые и опытные врачи. Уже в этом месяце ожидаем приезда врача ультразвуковой диагностики, а в дальнейшем — врача-рентгенолога. Кроме того, в ближайшие годы к нам присоединятся два целевых специалиста: врач-офтальмолог и врач-кардиолог", — добавила Светлана Геннадьевна.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизни", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. До конца года в рамках программы "Земский доктор/Земский фельдшер" планируется трудоустроить еще 110 медработников.