Страховой Дом ВСК наградил лечебно-профилактические учреждения и врачей России

Второй год подряд Страховой Дом ВСК вручает награды лучшим лечебно-профилактическим учреждениям (ЛПУ) и врачам России. В 2025 году в рамках премии "Врачебное призвание" были отмечены 166 медицинских клиник и 53 специалиста. Все они демонстрируют высокий уровень профессионализма и заботы о пациентах.
Торжественная церемония награждения состоялась в рамках ежегодной встречи руководителей ведущих медицинских учреждений — партнеров Страхового Дома ВСК. Мероприятие прошло в дружеской обстановке, подчеркивающей ценность долгосрочного сотрудничества и открытого диалога между страховой компанией и медицинскими провайдерами.
В этом году премия "Врачебное призвание" вышла далеко за пределы Москвы. Специальными дипломами и благодарственными письмами была награждены 38 столичных медицинских учреждений и 128 клиник еще в 28 городах России. Выбор лауреатов основывался на обратной связи и отзывах от застрахованных через мобильное приложение ВСК. Таким образом, премия отражает реальный опыт пациентов и выделяет самые востребованные и качественные медицинские услуги в рамках программ ДМС.
"Премия "Врачебное призвание" — это не только признание заслуг, но и важный стимул для дальнейшего повышения стандартов медицинской помощи, потому что она является объективной оценкой и голосом самих пациентов. Ради них ВСК ежедневно работает над улучшением своих сервисов ДМС. Мы ценим вклад врачей и медицинских организаций в сохранение здоровья наших клиентов и благодарим всех партнеров за профессионализм и преданность своему делу", — заявил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас