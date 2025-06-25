Страховой Дом ВСК наградил лечебно-профилактические учреждения и врачей России

Второй год подряд Страховой Дом ВСК вручает награды лучшим лечебно-профилактическим учреждениям (ЛПУ) и врачам России. В 2025 году в рамках премии "Врачебное призвание" были отмечены 166 медицинских клиник и 53 специалиста. Все они демонстрируют высокий уровень профессионализма и заботы о пациентах.

Торжественная церемония награждения состоялась в рамках ежегодной встречи руководителей ведущих медицинских учреждений — партнеров Страхового Дома ВСК. Мероприятие прошло в дружеской обстановке, подчеркивающей ценность долгосрочного сотрудничества и открытого диалога между страховой компанией и медицинскими провайдерами.

В этом году премия "Врачебное призвание" вышла далеко за пределы Москвы. Специальными дипломами и благодарственными письмами была награждены 38 столичных медицинских учреждений и 128 клиник еще в 28 городах России. Выбор лауреатов основывался на обратной связи и отзывах от застрахованных через мобильное приложение ВСК. Таким образом, премия отражает реальный опыт пациентов и выделяет самые востребованные и качественные медицинские услуги в рамках программ ДМС.

"Премия "Врачебное призвание" — это не только признание заслуг, но и важный стимул для дальнейшего повышения стандартов медицинской помощи, потому что она является объективной оценкой и голосом самих пациентов. Ради них ВСК ежедневно работает над улучшением своих сервисов ДМС. Мы ценим вклад врачей и медицинских организаций в сохранение здоровья наших клиентов и благодарим всех партнеров за профессионализм и преданность своему делу", — заявил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.