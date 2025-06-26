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Здравоохранение Общество

Психолог ВСК посоветовал общаться с чат-ботами не больше 30 минут в день

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Современные технологии, в частности искусственный интеллект, активно проникают в повседневную жизнь, оказывая значительное воздействие на психологическое состояние человека. Нейросети, включая чат-ботов, становятся инструментами, способными как поддерживать, так и вредить ментальному здоровью. Клинический психолог Марина Щеглова подчеркивает важность осведомленности о возможных рисках их применения и рассказывает о влиянии таких систем на психику взрослых людей и детей.

Исследования подтверждают, что общение с виртуальными собеседниками может вызывать зависимость, особенно при наличии трудностей в установлении доверительных связей в реальном мире. Люди с низкой самооценкой и повышенной тревожностью часто не способны прервать диалог с чат-ботами из-за дофаминового подкрепления, создаваемого эмпатичными откликами нейросетей. Конечно, умеренное взаимодействие с ИИ помогает временно снизить стресс и чувство изоляции, однако длительные контакты с виртуальным собеседником усиливают беспокойство и внутреннюю пустоту. Снижение активности в офлайн-общении лишь "подстегивает" желание возвращаться к цифровым беседам, что сравнимо с аддиктивным потенциалом видеоигр или интернет-платформ.

Психологическая польза ИИ заключается в снятии когнитивной нагрузки, освобождении от рутинных обязанностей и ускорении творческих процессов. Однако постоянное использование таких сервисов приводит к ухудшению памяти, ослаблению аналитических навыков и формированию ощущения беспомощности без поддержки машинного разума. Отсутствие доступа к таким инструментам вызывает беспокойство, снижая мотивацию к самостоятельной деятельности. В случае с чат-ботами их кратковременное применение облегчает депрессивные состояния, но продолжительное использование только усиливает одиночество.

Понять, что общение с чат-ботом наносит вред, можно по нескольким признакам — по ухудшению настроения при невозможности общения с ботом, чрезмерной продолжительности таких сессий, преобладанию такого времяпрепровождения перед живым общением, игнорированию проблем в семье или на работе. Безопасное время взаимодействия с цифровыми помощниками не должно превышать 30 минут ежедневно, иначе через месяц возникает риск появления перечисленных проявлений.

Для детей младшего возраста использование подобных технологий, особенно чат-ботов для общения, нежелательно, поскольку мешает развитию коммуникативных навыков и критического мышления. Подросткам также важно чувствовать рядом поддержку близких людей, ведь недостаток саморегуляции делает их уязвимыми перед эмоциональной привязанностью к виртуальным собеседникам.

"Нейросети способны как помогать, так и наносить ущерб психологическому благополучию, если их применение выходит за рамки разумного. Осознание признаков зависимости и соблюдение временных ограничений позволяют минимизировать риски. Особое внимание необходимо уделять подрастающему поколению, чтобы технологии не заменили им живое человеческое общение. Баланс между цифровым и реальным миром остается ключом к сохранению ментального здоровья", — прокомментировала Марина Щеглова, клинический психолог и семейный психотерапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

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