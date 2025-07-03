Более 4700 молодых специалистов подготовили медицинские образовательные организации Самарской области

В эти дни в медицинских образовательных организациях проходят мероприятия, значимые как для самих молодых специалистов, их родителей и преподавателей, так и для организаторов здравоохранения - чествование выпускников и вручение дипломов.
"Медицинский работник - специалист, который учится всю жизнь, непрерывно осваивая современные технологии и внедряя новые достижения здравоохранения. Но обучение в медицинских университетах и колледжах - особый период, который закладывает основы профессионализма, любовь к выбранному делу и понимание миссии. Важно и необходимо всегда помнить эти годы, постоянно приумножать знания, проявлять себя настоящими профессионалами в практическом здравоохранении или науке во благо здоровья людей", - отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.
В 2025 году:
- В СамГМУ выпустили 917 человек после окончания обучения по программам специалитета и 556 человек после окончания обучения по программам ординатуры.
- В "Реавизе" выпустили 672 человека по программам специалитета и 364 по программам ординатуры.
- Количество выпускников медицинских колледжей составило 2230 человек.
"Многие выпускники - молодые врачи, медицинские сестры, фельдшеры - уже работают в государственных медицинских учреждениях. Всех, кто еще не определился с местом работы, ждем в стенах наших учреждений. Сегодня благодаря мероприятиям национального проекта и региональной поддержке мы стараемся создать лучшие условия для молодых специалистов, включая современную инфраструктуру и меры социальной поддержки, - рассказал руководитель ведомства. - Дорогие молодые специалисты, пусть ваш трудовой путь сопровождают лучшие наставники, а работа станет настоящим призванием - помогать людям, возвращать здоровье и спасать жизни. Сегодня вы - настоящее и будущее дружного медицинского сообщества. Коллеги, в добрый путь, наполненный достижениями, развитием и профессиональным счастьем!"
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас