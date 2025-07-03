Более 4700 молодых специалистов подготовили медицинские образовательные организации Самарской области

В эти дни в медицинских образовательных организациях проходят мероприятия, значимые как для самих молодых специалистов, их родителей и преподавателей, так и для организаторов здравоохранения - чествование выпускников и вручение дипломов.

"Медицинский работник - специалист, который учится всю жизнь, непрерывно осваивая современные технологии и внедряя новые достижения здравоохранения. Но обучение в медицинских университетах и колледжах - особый период, который закладывает основы профессионализма, любовь к выбранному делу и понимание миссии. Важно и необходимо всегда помнить эти годы, постоянно приумножать знания, проявлять себя настоящими профессионалами в практическом здравоохранении или науке во благо здоровья людей", - отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

В 2025 году:

- В СамГМУ выпустили 917 человек после окончания обучения по программам специалитета и 556 человек после окончания обучения по программам ординатуры.

- В "Реавизе" выпустили 672 человека по программам специалитета и 364 по программам ординатуры.

- Количество выпускников медицинских колледжей составило 2230 человек.

"Многие выпускники - молодые врачи, медицинские сестры, фельдшеры - уже работают в государственных медицинских учреждениях. Всех, кто еще не определился с местом работы, ждем в стенах наших учреждений. Сегодня благодаря мероприятиям национального проекта и региональной поддержке мы стараемся создать лучшие условия для молодых специалистов, включая современную инфраструктуру и меры социальной поддержки, - рассказал руководитель ведомства. - Дорогие молодые специалисты, пусть ваш трудовой путь сопровождают лучшие наставники, а работа станет настоящим призванием - помогать людям, возвращать здоровье и спасать жизни. Сегодня вы - настоящее и будущее дружного медицинского сообщества. Коллеги, в добрый путь, наполненный достижениями, развитием и профессиональным счастьем!"