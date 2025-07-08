"Все полученные результаты мы применяем на практике": врач-гематолог рассказала, как совмещает науку и работу с пациентами

Молодому врачу и ученому Гелие Гиматдиновой 29 лет, она работает гематологом в отделении гематологии и химиотерапии № 2 с блоком трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток Клиник СамГМУ Минздрава России. В 2013 году Гелия Гиматдинова приехала из Ульяновска поступать в Самарский государственный медицинский университет и сразу влюбилась в Самару. Врачебную практику специалист успевает совмещать с научной и преподавательской работой. Сегодня на ее счету победа в конкурсе "Молодой ученый 2022" и защищенная кандидатская диссертация, а в 2024 году она стала лауреатом премии президента РФ. О своей работе и важных научных исследованиях Гелия Гиматдинова рассказала Волга Ньюс.

— Какие у вас были впечатления, когда вы впервые приехали в Самару?

— Больше всего мне понравилась атмосфера. Самара — город зеленый, не суетной, очень спокойный, комфортный для жизни. И больше всего мне запомнилась самарская набережная, увидев которую я поняла, что точно хотела бы учиться и жить в этом городе.

— Почему вы остались в Самаре после окончания обучения?

— Так сложилось, что вся моя работа, начиная от работы медсестрой во время обучения на врачебную специальность, проходила в Клиниках СамГМУ. Я наблюдала за своими старшими коллегами, которые поступали в ординатуру, получали большую клиническую практику, занимались на передовых научных базах кафедры, видела, что есть пути реализации, а в особенности в месте, где и решила остаться, — в Клиниках СамГМУ.

При этом для меня было важно, что в Клиниках есть оснащение, специальное оборудование, которое позволяет оказывать пациентам действительно качественную помощь. Поскольку я позиционировала себя больше как врач-клиницист, для меня это имело решающее значение. У нас есть широкие возможности для диагностики заболеваний, для изучения редких маркеров. И, безусловно, я вижу большую поддержку со стороны коллег в реализации себя как врача-клинициста и научного сотрудника.

— Как вы решили стать врачом-гематологом?

— Если бы лет шесть назад мне сказали, что я стану гематологом, не поверила бы. Эту специальность в качестве основной даже не рассматривала. Я поступала на терапевтическую специальность и планировала стать врачом-нефрологом. В какой-то момент, проходя ординатуру на базе госпитальной терапии, я поняла, что гематология, как и терапия — многогранна, а врач гематолог — это и есть врач терапевт, который просто очень хорошо разбирается в анализах крови. Здесь хорошая клиническая база, часто встречаются пациенты сразу с несколькими патологиями, благодаря чему можно было изучить абсолютно все заболевания, начиная с системы крови, заканчивая пульмонологией и кардиологией.

По предложению заведующего кафедрой госпитальной терапии с курсами гематологии и трансфузиологии, проректора по научной работе СамГМУ Игоря Давыдкина я осталась работать в отделении в качестве гематолога. В настоящий момент занимаюсь лечением злокачественных заболеваний системы крови, провожу аутологичные трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, провожу сбор и заготовку стволовых клеток перед трансплантацией. Также лечу пациентов с неопухолевыми заболеваниями системы крови — анемическим синдромом, тромбоцитопениями и другими. Дополнительно веду амбулаторный прием в поликлиническом отделении.

— Что вы считаете самым интересным в своей работе?

— Увлекательно было писать кандидатскую диссертацию. Она посвящена изучению лабораторных маркеров, которые достоверно связаны с возникновением нежелательных явлений со стороны сердца на фоне проводимой химиотерапии. И по сей день самым интересным для меня и моих коллег остается изучение генетической пластичности. Мы экспериментально оцениваем генетические поломки у пациентов, у которых развились нежелательные явления на фоне противоопухолевой терапии. Нами уже выявлены особенности генетических поломок, достоверно связанных с возникновением сердечно-сосудистой дисфункции у людей, которым проводится химиотерапия.

— Над какими научными исследованиями вы сейчас работаете?

— На данный момент мы продолжаем углубляться в генетику. Наша задача — выявить полный набор генетических особенностей, которые позволят оценить риски возникновения осложнений со стороны сердца во время химиотерапии. А затем внедрить настоящий метод диагностики в широкую клиническую практику, сделав его более доступным и финансово приемлемым. Это необходимо, чтобы каждый пациент мог пройти обследование перед началом химиотерапии и знать, возникнут ли у него сердечно-сосудистые осложнения. В этом случае можно будет предпринять превентивные меры, назначить защитную терапию для сердца.

— Как вы успеваете совмещать науку, практику и преподавание?

— Совмещать преподавательскую работу с клинической деятельностью, на самом деле, несложно: студентам намного понятнее, если объяснять им теоретическую часть на конкретном клиническом примере. Научную деятельность с практической тоже совмещать комфортно и полезно, поскольку вся наша наука направлена на оптимизацию ведения пациентов в условиях реальной клинической практики. И все полученные научные результаты мы применяем на практике, чтобы грамотно провести сопроводительную терапию у наших пациентов. Это позволяет избежать нежелательных явлений на фоне химиотерапии основного злокачественного заболевания и обеспечить более безопасное лечение.

— Какие у вас профессиональные планы?

— Хотелось бы более глубоко прокачивать свои знания в клинической практике, оказании качественного лечения пациентов с гематологическими злокачественными новообразованиями. А в будущем написать и защитить докторскую диссертацию.