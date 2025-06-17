Жители трех поселков Большечерниговского района будут получать медицинскую помощь в новом ФАПе

Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина, с мая 2025 г. в пос. Исток Большечерниговского района возводят новый фельдшерско-акушерский пункт.

На данный момент возводят каркас здания. "Получать первичную и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические осмотры и диспансеризацию в новом ФАПе будут около 180 жителей поселков Исток, Хасьяново и Кинзягулово. В новом здании будут созданы комфортные условия для пребывания пациентов и работы медицинского персонала", - отметила главный врач Большечерниговской ЦРБ Татьяна Бобошко.

Строительство ФАПа в Истоке - часть комплексной работы по обновлению медицинской инфраструктуры в районе. В этом году также проведут капитальный ремонт в фельдшерско-акушерском пункте пос. Пензино и капитальный ремонт офиса врача общей практики пос. Петровский Большечерниговского района.

Модернизация первичного звена здравоохранения - одно из важных направлений нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", ключевая задача которого значится как обеспечение доступности и качества медицинской помощи даже в небольших населенных пунктах.