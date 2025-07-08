Пятеро тольяттинцев отправятся в колонию за похищения людей и вымогательства

В Тольятти суд вынес приговор пятерым местным жителям, которых обвиняли в похищении и вымогательстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

С апреля по июнь 2023 г. тольяттинцы вымогали у жертв крупные суммы — всего более 5,7 млн рублей. ОТ действий злоумышленников пострадало четверо человек. Троих из них похитили.

Суд приговорил тольяттинцев к срокам от трех до 10 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима, одному — в колонии общего режима.